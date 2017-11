Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Sorodne novice Damjan kot rezerva slovenske ekipe prišel v Ruko in zmagal! Dodaj v

Jernej Damjan

26. november 2017 ob 20:35

Ruka - MMC RTV SLO

Veliko let sem že v svetovnem pokalu in rekel sem si, da poleti moram nekaj spremeniti. V zadnjih letih so me ves čas spremljale poškodbe in sem si ga zato vzel zase.

Vseskozi sem sicer treniral, a ni bilo tekem in pritiska. Družina je bila na prvem mestu. Zdaj sem prišel spočit in željan skokov. Uživam v skokih. Najslabše je, ko se enkrat zasiči. Bistvo je, da res uživaš v skokih. Lačen skokov vedno bolje skačeš. Še prejšnji teden sem uvodne tekme pokala gledal po televiziji, zdaj pa sem tu, kjer mi je prenovljena skakalnica vedno zelo ležala. Fantje so vsi zelo blizu skupaj, še veter igra veliko vlogo. Glede izidov naprej tako ne morem reči ničesar posebnega, videl bom, kaj bo čas prinesel. Nisem v tako vrhunski formi, da bi vedel, da bom zmagal, toda zavedal sem se, da skačem solidno Zdaj malce že pomislim o Pjongčangu, prejšnji teden, ko sem od doma gledal tekme, pa nisem. A grem z danes na jutri, je še veliko tekem do takrat, uživam vsak trenutek posebej.

Po skromnem začetku sezone smučarskih skakalcev na prvi postaji v Wisli je za presenečenje na drugi posamični tekmi v Ruki z zmago poskrbel Jernej Damjan, ki je za preizkušnji na Finskem v reprezentanci zamenjal Timija Zajca. Izkušeni skakalec poleti ni treniral z A-ekipo pod vodstvo Gorana Janusa, niti ga glavni slovenski trener ni predvidel za prvi del sezone, a je nato vendarle nastopil kot rezerva in drugič v karieri zmaga.

Tilen Jamnik