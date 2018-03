Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jernej Slivnik bo imel tekmo v veleslalomu že v sredo. Foto: ZŠIS-POK Dodaj v

Jerneja Slivnika čaka olimpijski nastop že v sredo

12. marec 2018 ob 18:13

Pjongčang - MMC RTV SLO

Vreme kroji razpored paraolimpijskih iger v Pjongčangu. Zaradi napovedanega poslabšanja vremena so se organizatorji odločili, da bodo spremenili urnik tekmovanja.

Žensko in moško tekmo v veleslalomu bodo izpeljali v sredo, 14. marca, ko je bil sprva predviden moški slalom. Na njej bo nastopil edini slovenski predstavnik v Južni Koreji Jernej Slivnik.

Po prvotnem programu bi ženski in moški veleslalom morala biti 18. in 17. marca.

"To je odločitev, ki so jo sprejeli organizatorji. Za našo ekipo to ne pomeni nič. Torkov trening bo namenjen veleslalomu, da se pripravimo na 14. marec. Tekme se veselimo. Zanimivo bo videti, kako se bodo na igrah predstavile tehnične panoge," je povedal Gal Jakič, pomočnik trenerja Romana Podlipnika.

Slivnik bo nastopil na svojih prvih paraolimpijskih igrah. Štartal bo v slalomu in veleslalomu. Tekmovanja bo gostil alpski center Jeongseon.

McKeever piše zgodovino

Kanadčan Brian McKeever se je z zlatimi črkami zapisal v zgodovino paraolimpijskih iger. Na svojih petih igrah je osvojil že enajsto odličje najžlahtnejšega leska in postal najuspešnejši tekmovalec v smučarskih tekih na paraolimpijskih igrah. Osemintridesetletni McKeever je danes slavil na preizkušnji na 20 km v prosti tehniki.

McKeever je pred tem osvojil po tri zlata odličja v Sočiju 2014 in Vancouvru 2010, v Torinu 2006 in Salt Lake Cityju 2002 pa po dve kolajni najžlahtnejšega leska. V svoji vitrini ima tudi dve srebrni kolajni iz Torina in Salt Lake Cityja, prav tako odličje bronastega leska z biatlonske preizkušnje v Torinu.

Na uvodnih treh dneh paraolimpijskih iger v Pjongčangu so ZDA zbrale 15 kolajn, po devet jih imata Francija in Ukrajina.

