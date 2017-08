Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 17 glasov Ocenite to novico! Jese je doživel sanjski debi. Foto: Reuters Manchester United je gladko odpravil Swansea. Foto: Reuters Manchester je na prvih dveh tekmah tekmeca odpravil s kar 4:0. Foto: Reuters Chicharito je bil dvakrat na mestu na pravem mestu. A njegovi ekipi se je remi na koncu izmuznil. Foto: Reuters Mane je Liverpoolu priskrbel zmago v 73. minuti, ko je izkoristil napako nasprotnikov. Foto: Reuters Sorodne novice Rdeči vragi na krilih novinca Lukakuja pometli z West Hamom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jese izjemno debitiral - topničarji na kolenih v Stoku

Rdeči vragi v treh minutah in 41 sekundah zlomili Swansea

19. avgust 2017 ob 16:22,

zadnji poseg: 19. avgust 2017 ob 20:45

London - MMC RTV SLO

Manchester United je v drugem krogu angleškega nogometnega prvenstva gladko s 4:0 odpravil ekipo Swanseaja. Stoke City je pripravil presenečenje, saj je z 1:0 premagal Arsenal.

Topničarji niso izkoristili številnih priložnosti in kazen je sledila v 47. minuti. Edini gol na tekmi je dosegel Jese Rodriguez, ki je doživel sanjski debi v dresu Stoka. 24-letni španski napadalec, ki je v angleško ekipo prišel pred tremi dnevi na posojo iz Parisa Saint Germaina, je v kazenskem prostoru sprejel podajo Saida Berahine. Jese je vratarja Arsenala premagal z natančnim strelom v desni spodnji kot.

Odločilne 3 minute in 41 sekund

2. krog so z visoko zmago nad Swansejaem odprli nogometaši Manchester Uniteda.

Proti Swanseaju pred 20.862 gledalci so varovanci Joseja Mourinha na vso moč zaigrali že od samega začetka, a vodilni gol dosegli šele ob koncu prvega polčasa. Eric Bailly se je po podaji iz kota znašel na pravem mestu in žogo pospravil v mrežo.

Manchester je v drugem polčasu imel veliko priložnosti, a se je Swansea uspešno branil vse do 80. minute, ko je sledil njihov zlom. Sledili so trije goli rdečih vragov, dosegli so jih v treh minutah in 41 sekundah. Najprej je novinec Romelu Lukaku dobro izkoristil podajo Henrika Mkhitaryana, zadel je za 2:0, dve minuti pozneje pa je po še eni odlični podaji Mkhitaryana Paul Pogba lobal vratarja. Končni rezultat je postavil Anthony Martial, ki se je med strelce vpisal devet minut po tem, ko ga je Mourinho poslal na nogometno zelenico.

Manchester je z drugo zmago na vrhu tabele.

Southampton strl West Ham ob koncu

Gledalci so lahko uživali v več golih tudi na tekmi Southampton - West Ham, ki jo je tik ob koncu dobil prvi.

Southampton je bil v boljšem položaju - v 38. minuti je po uspešno izvedeni enajstmetrovki Dušana Tadića vodil že z 2:0, poleg tega pa so imeli tudi igralca več, saj je igralec West Hama Marko Arnautović zaradi igranja s komolcem dobil rdeči karton. A West Ham je zmanjšal zaostanek ob koncu prvega polčasa, ko je Javier Hernandez - Chicharito zabil iz neposredne bližine. Mehičan je bil na pravem mestu tudi v 74. minuti, ko je prišel do novega odbitka.

Po grobem prekršku Pabla Zabalete je sodnik pokazal na najstrožjo kazen, ki jo je Southampton prek Charlieja Austina izkoristil, in tako so gostitelji osvojili nove točke v prvenstvu.

2. krog:

SWANSEA - MANCHESTER UNITED 0:4 (0:1)

Bailly 45., Lukaku 80., Pogba 82., Martial 84.

Swansea: Fabianski, Mawson, Bartley (67./Routledge), Fernandez, Mesa /67. Narsingh), Olsson, Carroll, Fer, Naughtobn, Ayew, Abraham (82./McBurnie).

Manchester United: de Gea, Valencia, Bailly, Jones, Blind, Pogba, Matić, Mata (75./Fellaini), Mkhitaryan (85./Herrera), Rashford (75./Martial), Lukaku.

Sodnik: Jonathan Moss

BOURNEMOUTH - WATFORD 0:2 (0:0)

Richarlison 73., Capoue 86.

BURNLEY - WEST BROMWICH 0:1 (0:0)

Robson-Kanu 71.

RK: Robson-Kanu 83.

LEICESTER - BRIGHTON 2:0 (1:0)

Okazaki 1., Maguire 54.

LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE 1:0 (0:0)

Mane 73.

SOUTHAMPTON - WEST HAM 3:2 (2:1)

Gabbiadini 11., Tadić 38./11-m., Austin 91./11-m; Hernandez 45., 74.

RK: Arnautović 33./West Ham

STOKE CITY - ARSENAL 1:0 (0:0)

Jese 47.

Stoke: Butland, Zouma, Shawcross, Cameron, M. Diouf, Allen, D. Fletcher, Pieters (89./Martins Indi), Shaqiri (25./Berhino), Choupo-Moting, Jese (71./Sobhi).

Arsenal: Čech, Mustafi, Monreal, Kolašinac (66./Giroud), Bellerin, Ramsey, Xhaka (79./Iwobi), Oxlade-Chamberlain, Özil, Lacazette (79./Walcott), Welbeck.

Sodnik: Andre Marriner

Nedelja ob 14.30:

HUDDERSFIELD - NEWCASTLE

Ob 17.00:

TOTTENHAM - CHELSEA

Ponedeljek ob 21.00:

EVERTON - MANCHESTER CITY

Lestvica: MANCHESTER UTD. 2 2 0 0 8:0 6 WEST BROMWICH 2 2 0 0 2:0 6 WATFORD 2 1 1 0 5:3 4 LIVERPOOL 2 1 1 0 4:3 4 SOUTHAMPTON 2 1 1 0 3:2 4 HUDDERSFIELD 1 1 0 0 3:0 3 MANCHESTER CITY 1 1 0 0 2:0 3 TOTTENHAM 1 1 0 0 2:0 3 LEICESTER 2 1 0 1 5:4 3 EVERTON 1 1 0 0 1:0 3 ARSENAL 2 1 0 1 4:4 3 BURNLEY 2 1 0 1 3:3 3 STOKE CITY 2 1 0 1 1:1 3 SWANSEA 2 0 1 1 0:4 1 CHELSEA 1 0 0 1 2:3 0 NEWCASTLE 1 0 0 1 0:2 0 BOURNEMOUTH 2 0 0 2 0:3 0 BRIGHTON 2 0 0 2 0:4 0 CRYSTAL PALACE 2 0 0 2 0:4 0 WEST HAM 2 0 0 2 2:7 0

D. S.