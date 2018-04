Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Jeseničani imajo danes prvo "zaključno žogo" za naslov prvaka. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Jeseničani danes po dvanajsto zvezdico

Na Gorenjskem že hladijo penino

12. april 2018 ob 17:50

Jesenice - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic imajo priložnost, da danes pred domačimi navijači ubranijo naslov državnih prvakov. Dvoboj proti Olimpiji se bo začel ob 19.00.

Na današnji dan pred enim letom so železarji postali prvaki in osvojili 11. zvezdico v samostojni Sloveniji, potem ko so Olimpijo ugnali s 3:0 v zmagah. Danes imajo priložnost, da zgodbo ponovijo.

Ob poplavi derbijev in serijskih zmag jeseniški trener Gaber Glavič priznava, da je težko ohranjati napetost. Branilec Miha Logar, ki je bil pred točno enim letom z dvema zadetkoma junak zmage, želi seveda že drevi končati sezono: "Najlepše bi bilo, ampak vemo, da je najtežje zaključiti."

Hokej, finale državnega prvenstva, tretja tekma

Danes ob 19.00:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA (v zmagah 2:0)



Druga tekma:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE

3:5 (1:1, 1:1, 1:3)



Prva tekma:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

