Jeseničani iz Neumarkta odnesli vse tri točke

Svetina dosegel dva gola

15. november 2017 ob 23:41

Neumarkt - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so po reprezentančnem premoru uspešno nadaljevali s tekmami v Alpski ligi. V 17. krogu so s 4:0 v gosteh ugnali Neumarkt.

Neumarkt, ki še nima zmage po rednem delu, je bil tudi proti Jeseničanom brez možnosti za uspeh. Železarji so z deseto zmago po rednem delu na lestvici vnovič prehiteli Olimpijo in se prebili na drugo mesto. Jeseničane, ki so tokrat igrali brez poškodovanih Nika Pema, Gašperja Seršena in Jake Šturma, čez tri dni čaka novo gostovanje, in sicer pri Sterzingu.

Gostitelji so dolgo zdržali in Gorenjci so pritisk prvič kronali šele v 32. minuti z golom Erika Svetine, pet minut kasneje je Žan Jezovšek razliko povišal. Luka Kalan je v zadnjem delu zadel na 3:0, v končnici, ko je domača zasedba zaigrala brez vratarja, pa je Svetina, ki je podal Kalanu za treji zadetek, v prazno mrežo postavil končni izid. Gostujoči vratar Calrke Saunders je zbral 31 obramb.

17.krog:

NEUMARKT - SIJ ACRONI JESENICE

0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Svetina 32., 60., Jezovšek 37., Kalan 50.



SALZBURG MLADI - CORTINA 3:2 - po kazenskih strelih



ZELL AM SEE - FELDKIRCH 1:4



PUSTERTAL - RITTNER 2:1



ASIAGO - STERZING 1:2



GARDENA - FASSA 6:4

Lestvica: * x RITTNER 16 11 3 0 2 39 SIJ ACRONI JESENICE 15 10 2 1 2 35 SŽ OLIMPIJA 17 9 2 1 5 32 FELDKIRCH 16 9 1 2 4 31 STERZING 15 8 2 2 3 30 ASIAGO 15 9 1 1 4 30 CORTINA 16 7 2 3 4 28 PUSTERTAL 16 8 0 4 4 28 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

