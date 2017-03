Jeseničani nemočni v Asiagu

Gašper Cerkovnik edini jeseniški strelec

18. marec 2017 ob 23:15

Asiago - MMC RTV SLO

Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic so v prvi tekmi polfinala Alpske lige izgubili v gosteh proti Asiagu s 5:1.

Domači so vprašanje zmagovalca rešili že v prvi tretjini, ko so povedli s 3:0. Že v 19. sekundi je zadel Colin Long. Sledila sta še gola Andreasa Lutza in Krystoperja Kolanosa.

Po dveh zadetkih Giulia Scandelle je semafor v 43. minuti kazal 5:0, nato pa je poraz ublažil Gašper Cerkovnik. Razmerje strelov je bilo 35:35. Druga tekma bo v sredo na Jesenicah.

HOKEJ NA LEDU



ALPSKA LIGA



KONČNICA, polfinale



Prvi tekmi:

ASIAGO - SIJ ACRONI JESENICE 1:0

5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

1.520; Long 1., Lutz 8., Kolanos 11., Scandella 39., 43.; Cerkovnik 45.



RITTEN - CORTINA 0:1

2:4



V odebeljenem tisku je izid v zmagah; igrajo na 3 zmage.

A. V.