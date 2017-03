Jeseničani po izjemno slabem začetku nemočni v Asiagu

Gašper Cerkovnik edini jeseniški strelec

18. marec 2017 ob 23:00

Asiago - MMC RTV SLO

Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic so na prvi tekmi polfinala Alpske lige izgubili v gosteh proti Asiagu s 5:1.

Gostitelji so vprašanje zmagovalca rešili že v prvi tretjini, ko so povedli s 3:0. Asiago je agresivno pritisnil proti vratom Žana Usa. Po osmih sekundah igre je eden najnevarnejših napadalcev Krys Kolanos moral na klop za kaznovane, to pa hokejistov Asiaga ni zmedlo. Že v naslednjem napadu je Colin Long sprožil že z modre črte in v 19. sekundi presenetil jeseniškega vratarja.

Kolanos unovčil veliko napako Oražeja

Andreas Lutz je v 8. minuti povišal na 2:0 in Asiago je še naprej pritiskal. Ko je bil na kazenski klopi Žan Jezovšek, je Martin Oraže nespretno izbil ploščel prek zaščitne ograde in gostitelji so imeli dva igralca več. Kolanos, ki si ga je januarja v Tivoli želel pripeljati Bojan Zajc, je povišal na 3:0 po devetih sekundah igre petih proti trem. Trener Jeseničanov Nik Zupančič je vzel odmor in zamenjal vratarja. Narazpoloženi Us je odšel na klop, vstopil je Rok Stojanovič.

V zadnji tretjini številne kazni po pretepu

Giulio Scandella je v predzadnji minuti druge tretjine povišal na 4:0 po protinapadu. Isti igralec je bil natančen še v 43. minuti, ko sta imeli obe ekipi na ledu po štiri igralce. Gašper Cerkovnik je po podaji Tadeja Čimžarja le uspel ublažiti podaz. Srečanje je bilo odločeno, nervoza pa ni popuščala. Igralci so si bili v 56. minuti večkrat v laseh in vse več je bilo tistih, ki so sedli na klop za kaznovane. Do resnejših pretepov ni prišlo in sodniki so dosodili številne male kazni.

Razmerje strelov je bilo 35:35. Druga tekma bo v sredo na Jesenicah. Železarje čaka zelo naporen teden, saj bodo že v ponedeljek gostili Celjane v polfinalu državnega prvenstva.

Alpska liga, polfinale, prvi tekmi:

ASIAGO - SIJ ACRONI JESENICE 1:0

5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

1.520; Long 1., Lutz 8., Kolanos 11., Scandella 39., 43.; Cerkovnik 45.



RITTEN - CORTINA 0:1

2:4 (1:0, 0:1, 1:3)



V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na tri zmage. Drugi tekmi bosta v sredo.



