Jeseničani poraženi v Lustenauu

Strelca Magovac in Pance

14. februar 2017 ob 22:50

Lustenau - MMC RTV SLO/STA

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v 5. krogu drugega dela Alpske lige s 5:2 izgubili v Lustenauu.

Jeseničani so dobro začeli, saj je v peti minuti za vodstvo poskrbel Aleksandar Magovac.

A pozneje so vajeti v svoje roke prevzeli domači, še v prvi tretjini izenačili, nato pa je Petr Vala dosegel dva gola in domači so ušli na 4:1. Kanček upanja je pomenil zadetek Erica Panceta za 2:4 deset minut pred koncem, a preobrata ni bilo, domači pa so nato zadeli še, ko so gostje potegnili vratarja iz gola. Razmerje strelov je bilo 44:35 za železarje.

Lustenau je na lestvici drugega dela alpske lige ujel Jeseničane, ti pa bodo naslednjo tekmo igrali doma v četrtek, ko bodo ob 18.30 gostili Asiago.

ALPSKA LIGA



DRUGI DEL, 5. krog



Skupina za razvrstitev:

LUSTENAU - SIJ ACRONI JESENICE

5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Witting 11., Vala 24., 34., Winzig 48., Devecka 58.; Magovac 5., E. Pance 50.



FELDKIRCH - RITTEN 2:6

ASIAGO - PUSTERTAL 2:4

Lestvica: * x RITTEN 5 3 1 0 1 +9 17 (6) PUSTERTAL 5 2 1 1 1 +5 13 (1) ASIAGO 5 3 0 1 1 +2 10 (4) SIJ ACRONI JESENICE 5 2 0 1 2 -1 9 (2) LUSTENAU 7 2 1 0 4 -2 9 (0) FELDKIRCH 7 2 0 0 5 -13 6 (0) * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih ( ) - bonus točke iz prvega dela

A. V.