Jeseničani premagali vodilni Ritten

Železarji v soboto pri Pustertalu

1. februar 2017 ob 21:53

Jesenice - MMC RTV SLO

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so dobili tekmo 3. kroga v drugem delu Alpske lige v skupini za razvrstitev. V Podmežakli so s 3:1 odpravili Ritten.

Železarji so tekmo začeli sijajno, že po slabih dveh minutah in pol so vodili z dvema zadetkoma prednosti. Po podaji Saša Rajserja je v polno zadel Aleksandar Magovac. Zgolj 44 sekund pozneje se je mreža gostujoče ekipe zatresla še drugič. Tokrat je plošček v gol pospravil Žan Jezovšek, za zadetek mu je podal Tadej Čimžar.

Gledalci v Podmežakli v drugi tretjini niso videli zadetka, v zadnji še dva. Najprej je power play izkoristil Alex Frei, ki je izkoristil lepo kombiniranje Oscarja in Victorja Ahlstroma, a veselje Rittna ni trajalo prav dolgo, že dobro minuto pozneje je prednost dveh zadetkov znova vzpostavil Jaka Ankerst.

Jeseničani so tako zmanjšali zaostanek za vodilnim Rittnom na lestvici na -3. V naslednjem krogu v soboto Jesenice gostujejo pri Pustertalu.

Alpska liga, drugi del, skupina za razvrstitev, 3. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - RITTEN

3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Magovac 2., Jezovšek 3., Ankerst 48.; Frei 47.

LUSTENAU - ASIAGO 0:1



FELDKIRCH - PUSTERTAL 2:6

Lestvica: * x RITTEN 3 1 1 0 1 +4 11 (6) SIJ ACRONI JESENICE 3 2 0 0 1 +3 8 (2) PUSTERTAL 3 1 0 1 1 +2 8 (1) ASIAGO 3 2 0 1 0 +1 7 (4) LUSTENAU 3 1 1 0 1 +2 6 (0) FELDKIRCH 3 0 0 0 3 -12 0 (0) * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih ( ) - bonus točke iz prvega dela

M. L.