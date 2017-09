Jeseničani upajo na končnico v Alpski ligi

V Alpski ligi dva slovenska kluba

12. september 2017 ob 21:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Najmočnejša slovenska hokejska kluba, Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija, po večnem derbiju odpirata mednarodno sezono - v sredo začenjata boje v Alpski ligi. V Ljubljano prihaja prvak Ritten, na Jesenice pa Asiago, s katerim so železarji v prejšnji sezoni izgubili v polfinalu.

Lani so bili hokejisti Jesenic edini slovenski udeleženci tega tekmovanja, v končnici so prišli do polfinala. Letos bodo imeli v drugem kakovostnem razredu regionalnega tekmovanja ter v konkurenci avstrijskih in italijanskih (oziroma predvsem južnotirolskih) klubov tudi domačo družbo.

Novinec v tekmovanju je ljubljanska SŽ Olimpija, klub pod vodstvom Tomaža Vnuka, ki je po zatonu HDD Olimpije prevzel tveganje reševanja ljubljanskega hokeja. Ta klub doslej ni imel članske selekcije, zdaj so jo sestavili. V njej je nekaj izkušenih veteranov, ob Andreju Hebarju in kapetanu Boštjanu Grozniku velja izpostaviti predvsem najvidnejšega igralca v zelenem dresu, nekdanjega reprezentančnega vratarja številka ena Roberta Kristana. Ta po lanski sezoni, ko ni imel kluba in ni igral, upa na preporod in morda tudi na kandidaturo za olimpijsko vabilo.

Zanj in za soigralce pa bo za začetek v ospredju predvsem mednarodna alpska fronta. Že na predstavitvi pred dnevi so se v taboru zelenih zavedali, da jih čaka težko delo, pa tudi pokal v Celju je razkril, da zmajem predvsem manjka uigranosti. V poprečju zelo mlada ekipa, sestavljena iz hokejistov, ki so komajda zakorakali v polnoletnost, in okrepljena z nekaj "veterani", je morda kombinacija za prihodnost, trener Andrej Brodnik pa ve, da ga čaka še veliko dela.

"Vemo, kaj nas čaka, hudi bojo bodo, odločala bo tudi psihična stabilnost vsakega posameznika. Fiziko imamo, lahko pa pri mentalnem delu še kaj naredimo," je po porazu v finalu celjskega pokalnega tekmovanja, ko so bili Jeseničani boljši s 3:0, dejal Brodnik.

"Tiha želja je končnica"

Na jeseniški strani je vzdušje pred začetkom nekoliko bolj optimistično. Pospravili so prvo lovoriko v sezoni, finale, ki je bil obenem tudi prvi derbi med zelenimi in rdečimi v sezoni - pa čeprav prvič z novim tekmecem iz prestolnice -, pa je pokazal, da imajo Jeseničani za sabo več priprav, da so bolj uigrani in v tem trenutku močnejši od tekmecev.

"Pokala nam nihče ne more vzeti. A že zaključni govor po tej tekmi je bil namenjen sredini. Imamo malo časa, še kakšen trening in prva tekma v alpski ligi," novi trener Gaber Glavič, ki je vajeti v Podmežakli prevzel pred to sezono, opozarja, da so šele na začetku dela: "Težko delam primerjave z lansko ekipo. Jesenice vedno hočejo ekipo na vrhu. Tudi jaz sem ko trener za to, da bi bili čim više, ne pa, da bi bili zadovoljni s povprečjem. Obljubim lahko zanimive tekme in ritem, o ciljih pa takole: podajamo se z mlado ekipo in enostavno ne morem napovedovati. Tiha želja pa je končnica."

Tudi na Jesenicah so pripeljali nekaj okrepitev, najbolj zveneča je reprezentančni branilec Andrej Tavželj, tudi na Gorenjskem pa stavijo večinoma na lasten kader in mlade igralce. Bodo pa imeli v postavi nekaj tujcev, prvi vratar bo Clarke Saunders, v napadu se je z goli že izkazal Finec Markus Piispanen.

V rednem delu sezone se bo 17 ekip pomerilo po sistemu vsak z vsakim po enkrat v gosteh in doma. Letos so v tekmovanju uvedli še novost, dodaten del v miniskupinah po štiri (v slovenski sta poleg Jeseničanov in Ljubljančanov še druga ekipa celovškega kluba KAC in druga ekipa Salzburga), ki bo na sporedu med božično-novoletnimi prazniki. Skupno bo tako na sporedu 40 tekem (32 + 8), najboljših osem po rednem delu se bo uvrstilo v končnico. Ta se bo s četrtfinali začela 6. marca, zadnji datum finalnih tekem je 14. april.

V tekmovanju so še avstrijski klubi Lustenau, VEU Feldkirch, Zell am See, Red Bull Junior, Bregenzerwald, KAC II, Kitzbühel ter italijanski Neumarkt, Fassa, Sterzing, Cortina, Val Gardena, Pustertal, Ritten in Asiago.