Jeseničani v končnici tekme strli odpor Zella

Med strelci Rajsar in Di Casmirro

21. december 2016 ob 22:02

Jesenice - MMC RTV SLO

Hokejisti Jesenic so dobili tekmo 23. kroga Alpske lige. V Podmežakli so bili boljši od ekipe Zell am See z 2:0. Oba zadetka so dosegli v zadnji tretjini.

Železarji so bili boljši nasprotnik, proti vratom nasprotnika so sprožili 34 strelov (gostje 26), mrežo pa jim je uspelo zatresti šele v končnici tekme. Pri obeh zadetkih so izkoristili power play. Najprej je v 53. minuti Sašo Rajsar po podaji Erica Panceta zadel za 1:0, zmago je v 56. minuti po podaji Jake Ankersta potrdil Nathan Di Casmirro.

Železarji bodo v naslednjem krogu - 26. decembra ob 19.30 - na svojem ledu palice prekrižali z ekipo Fassa Falcons.

Alpska liga, 23. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - ZELL AM SEE

2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Rajsar 53., Di Casmirro 56.



KAC CELOVEC 2 - GARDENA 3:2



PUSTERTAL - SALZBURG 2 1:0

Vrstni red: Rittner 62, Pustertal 56, Jesenice 45, Feldkirch 43 ...

M. L.