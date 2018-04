Jeseničani v Tivoliju zanesljivo do dvanajste zvezdice

Zadeli Logar, Planko, Pem in Čimžar

14. april 2018 ob 13:47,

zadnji poseg: 14. april 2018 ob 20:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic so dvanajstič državni prvaki. Na četrti tekmi finala DP-ja so SŽ Olimpijo premagali s 4:1, serijo pa dobili s 3:1.

Jeseničani, ki so se precej odločneje in disciplinirano kot v četrtek lotili tekme, so glavne temelje za zmago postavili v drugi tretjini, ki so jo dobili z 2:0. V 47. minuti so povedli že s 3:0 in bolj kot ne je bilo vse odločeno.

V prvi tretjini sta se ekipi posvetili obrambnim nalogam, zadetkov ni bilo. Po dobrih treh minutah druge tretjine je Markus Piispanen potegnil v napadalno tretjino, Jesenice so za nekaj trenutkov izgubile plošček, a ga spet dobile, po podaji Erika Svetine pa je Tilna Spreitzerja premagal Miha Logar.

V 35. minuti, ko je šel Urban Sodja na klop za kaznovane, je bila Olimpija v naletu, toda več od priložnosti Andreja Hebarja, ki v štirih tekmah finalne serije ni dosegel zadetka, niso iztržili. Na drugi strani so železarji še pred koncem druge tretjine povišali vodstvo, v napad se je vključil branilec David Planko in natančno meril.

Po 40 minutah je bilo razmerje v strelih 20:22 v korist gostov.

Odločilni zadetek je po protinapadu in strelu iz bekhenda dosegel Nik Pem in rdeči navijači, ki so med skupno 2.500 gledalci prevladovali v Tivoliju, so že začeli slaviti dvanajsti naslov prvaka v samostojni Sloveniji.

Olimpija je po zaslugi Mihe Pesjaka v 52. minuti dosegla časten gol. Nekaj upanja je imela ob izključitvi Piispanena v 55. minuti, vendar preobrata ni bilo. Zadnji dve minuti in pol je poskušala še brez vratarja, kar so Jeseničani kaznovali z golom Tadeja Čimžarja v prazno mrežo.

Andrej Hebar (SŽ Olimpija): "Razočaran sem, ker smo izgubili serijo. Dejstvo je, da so nas premagali, da so dobili serijo. Zaslužili so si to, bili so boljši celotno sezono. Lahko debatiramo o tem, da smo bili mi na dveh tekmah blizu. Glave so še malo vroče, so si pa Jeseničani to zmago zaslužili."

Tadej Čimžar (Sij Acroni Jesenice): "Lepše bi bilo zmagati doma, a se ne pritožujem, če v Ljubljani dvignemo lovoriko. Serija se je malo podaljšala, poskušali smo nov sistem, pa smo hitro prišli nazaj na starega in spet zmagali. Na tretji tekmi nismo bili pravi, zdaj pa smo dokazali, da smo zasluženo osvojili naslov prvaka."

Državno prvenstvo v hokeju, finale, četrta tekma,:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE (v zmagah 1:3)

1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

2.500; Pesjak 52.; Logar 23., Planko 38., Pem 47., Čimžar 60.

Tretja tekma:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

3:4 (1:0, 1:3, 1:1)

Druga tekma:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE

3:5 (1:1, 1:1, 1:3)



Prva tekma:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Državni prvaki v samostojni Sloveniji:

1991/1992: Jesenice

1992/1993: Jesenice

1993/1994: Jesenice

1994/1995: Olimpija

1995/1996: Olimpija

1996/1997: Olimpija

1997/1998: Olimpija

1998/1999: Olimpija

1999/2000: Olimpija

2000/2001: Olimpija

2001/2002: Olimpija

2002/2003: Olimpija

2003/2004: Olimpija

2004/2005: Jesenice

2005/2006: Jesenice

2006/2007: Olimpija

2007/2008: Jesenice

2008/2009: Jesenice

2009/2010: Jesenice

2010/2011: Jesenice

2011/2012: Olimpija

2012/2013: Olimpija

2013/2014: Olimpija

2014/2015: Jesenice

2015/2016: Olimpija

2016/2017: Jesenice

2017/2018: Jesenice

