Jeseničani v zadnji tretjini zdržali pritisk Olimpije

Naslednji derbi 16. decembra

V Tivoliju je bil tretji letošnji obračun med SŽ Olimpijo in Sijem Acronijem Jesenicami, še tretjič pa so slavili Gorenjci, tokrat z 2:3. Derbiji v Alpski ligi nimajo več nekdanjega sijaja, a veliko rivalstvo ostaja.

Jeseničani, ki so po dveh tretjinah vodili z 0:3, še naprej ostajajo neporaženi po rednem delu, oddali so le štiri točke. Pri Olimpiji, ki se je v zadnji tretjini vrnila in ob koncu lovila izenačenje, so tokrat manjkali Gal Koren, Andraž Ziblenik in Luka Ščap. V nedeljo se je poškodoval še najboljši strelec ekipe Andrej Hebar (devet golov in 12 podaj).

Brus poskrbel za hitro vodstvo

V dobrem vzdušju v Tivoliju, kjer se je zbralo skoraj 2.500 navijačev, so Ljubljančane v prvi tretjini ustavljale predvsem izključitve; imeli so jih kar šest, tako da so redko igrali s petimi igralci na ledu.

Jeseničani so izkoristili že prvo prednost dveh hokejistov, podajo izza gola je v 3. minuti v zadetek spremenil Miha Brus. Pozneje so zeleno-beli vzpostavili ravnotežje, imeli tudi nekaj priložnosti, a se izid ni več spremenil. Vratar domačih Robert Kristan je imel nekaj več dela kot Clarke Saunders, gostje pa niso izkoristili njegove napake v 15. minuti, ko je zadrsal za gol in izgubil plošček. Na drugi strani bi lahko domači izenačili po protinapadu z igralcem manj v 18. minuti, a se je Maksu Selanu ob strelu zlomila palica.

Nadaljevanje je bilo podobno. Po začetnih priložnostih Olimpije je sledila nova izključitev, Ljubljančani so ob kazni Luke Zorka 2 + 2 minuti dobili po en zadetek na začetku vsake od njih (ob prvem so domači protestirali, da je bil dosežen z nogo, a so ga sodniki priznali) in ko je bilo na semaforju 0:3, je bilo že jasno, da so železarji zelo blizu zmagi.

Italijanski sodniki jezili Ljubljančane

Pozneje so se pošteno razplamtele strasti, najprej na tribunah med skupinama navijačev, ko so morali posredovati varnostniki in policisti, potem pa še s pravim hokejskim pretepom na ledu, po katerem sta disciplinski kazni igre dobila Gašper Glavič na jeseniški in Andrej Hebar na domači strani. Pred koncem tretjine je sledil še en obračun, po katerem je pri Olimpiji predčasno tekmo končal še Uroš Batič.

Že v prvem napadu v zadnji tretjini je Matic Kralj je prebudil domače upe na preobrat. Nanj bi lahko računali ob manj izključitvah, a ena od rdečih niti tega derbija so bili tudi prestrogi italijanski sodniki, ki so igralce - predvsem domače - zelo pogosto pošiljali na kazensko klop. V 44. minuti so imeli "power-play" tudi gostitelji, toda ostal je neizkoriščen. Pozneje so železarji spet prevladovali, en jeseniški gol so sodniki razveljavili, ker je bil dosežen po pisku, Brus pa je zadel vratnico.

Tudi igra brez Kristana ni pomagala

A nov ljubljanski zadetek v 54. minuti je pomenil napoved zanimivega finiša tekme. Olimpija je vse moči usmerila v napad, bila blizu izenačenju, toda niti igra brez Kristana v zadnjih dveh minutah kljub pritisku ni pomagala. Gostje so v zadnjih sekundah ob praznem golu Olimpije še enkrat zadeli okvir vrat, izid pa je ostal 2:3.

Naslednji slovenski obračun v regionalnem tekmovanju bo 16. decembra spet v dvorani Tivoli. Na prejšnjih dveh derbijih v tej sezoni so Jesenice v pokalnem finalu v Celju odpravile Ljubljančane s 3:0, pred enajstimi dnevi v Podmežakli pa s 6:4, potem ko je bilo po 40 minutah 3:3.

13. krog:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE

2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Kralj 41., Snoj 54.; Brus 3., Čimžar 26., Stojan 27.

KAC MLADI - NEUMARKT 3:4 - v podaljšku

FASSA - BREGENZERWALD 2:5



PUSTERTAL - STERZING 1:2 - po kazenskih strelih



RITTNER - CORTINA 2:1 - v podaljšku



ASIAGO - GARDENA 3:2

Lestvica: * x RITTNER 12 9 2 0 1 31 SIJ ACRONI JESENICE 11 8 2 1 0 29 ASIAGO 11 8 1 1 1 27 SŽ OLIMPIJA 14 7 1 1 5 24 STERZING 11 6 2 0 3 22 BREGENZERWALD 13 6 1 2 4 22 ZELL AM SEE 13 6 2 0 5 22 CORTINA 13 5 2 2 4 21 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

