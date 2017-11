Jeseničani veliko premoč kronali z enim zadetkom v vsaki tretjini

SŽ Olimpija po kazenskih strelih ugnala izbrance Iva Jana

1. november 2017 ob 20:29

Jesenice - MMC RTV SLO

Jeseniški hokejisti so v 15. krogu Alpske lige v Podmežakli ugnali Fasso s 3:0. SŽ Olimpija je po kazenskih strelih v Tivoliju premagala Sterzing s 4:3.

Na zadnji tekmi v soboto so slovenski prvaki izgubili v Val Gardeni z 2:3 in tako prekinili niz desetih zaporednih zmag.

Tokrat so zanesljivo premagali ekipo s spodnjega dela lestvice, po enkrat so zadeli v vsaki tretjini, imeli pa so priložnosti, da bi ob 47 strelih na vrata tekmecev njihovo mrežo napolnili še izdatneje.

Že v uvodni tretjini je 800 gledalcev v Podmežakli videlo veliko premoč železarjev (streli 20:3). Edini zadetek je dosegel najboljši strelec Jeseničanov Luka Kalan v 17. minuti po podaji Mihe Logarja.

Tudi v drugi tretjini so se napadi Jesenic vrstili. Marcus Piispanen je v 27. minuti stresel vratnico. V 33. minuti je Urban Sodja povišal na 2:0. To je bil njegov prvi zadetek v letošnji sezoni v Alpski ligi. Končni izid je v 43. minuti ob prednosti igralca več postavil kapetan Andrej Tavželj. V vratih je dobil priložnost Mark Vlahovič, ki je ustavil vseh 17 strelov.

Jeseničane čaka v soboto derbi vodilnih, ko bodo gostovali pri Rittnerju.

Olimpija zapravila prednost s 3:1

V Tivoliju sta mreži v prvem polčasu mirovali. Že v 23. sekundi druge trejine je zadel Andrej Hebar. Izbranci Iva Jana so izenačili v 37. minuti, ko je bil natančen Luca Felicetti. Le 16 sekund je bil izid izenačen, nato je Nik Petek poskrbel za novo vodstvo Olimpije. Luka Zorko je dve minuti pred koncem druge tretjine unovčil "power-play".

Zeleno-beli lepe prednosti niso znali zadržati, saj so v zadnjem delu tekme dobili dva gola v petih minutah, obakrat je Roberta Kristana premagal Ben Duffy.

Čepon odločil pri kazenskih strelih

A popolnega preobrata v Tivoliju le ni bilo, saj so domači (kapetan Boštjan Groznik je igral jubilejno 900. člansko tekmo v karieri) rešili vsaj dve točki. Po podaljšku je ostal izid rednega dela, pri kazenskih strelih pa je odločil Kristjan Čepon.

15. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - FASSA

3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

800; Kalan 17., U. Sodja 33., Tavželj 43.

SŽ OLIMPIJA - STERZING

* 4:3 (0:0, 3:1, 0:2)

240; Hebar 21., Petek 36., Zorko 38.; Felicetti 36., Duffy 52., 57.

* - po kazenskih strelih

FELDKIRCH - ASIAGO 1:4

NEUMARKT - CORTINA * 4:3

* - po podaljšku

KITZBÜHEL - KAC MLADI 2:0

RITTNER - BREGENZERWALD 8:4

GARDENA - PUSTERTAL 1:7

Lestvica: * x RITTNER 14 10 3 0 1 36 SIJ ACRONI JESENICE 13 9 2 1 1 32 ASIAGO 13 9 1 1 2 30 SŽ OLIMPIJA 16 8 2 1 5 29 CORTINA 15 6 2 3 4 25 BREGENZERWALD 15 7 1 2 5 25 STERZING 13 6 2 2 3 24 PUSTERTAL 14 6 0 4 4 22 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. G.