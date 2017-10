Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Luka Kalan je načel mrežo gostov v zadnji minuti prve tretjine. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Wolf končal zmagovito serijo zmajev, uspešen niz železarjev se nadaljuje Dodaj v

Jeseničani z zmago po kazenskih strelih zavzeli vrh

V soboto derbi v Podmežakli

8. oktober 2017 ob 21:42

Jesenice - MMC RTV SLO

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v 9. krogu Alpske lige premagali Bregenzerwald s 4:3 po kazenskih strelih in se zavihteli na vrh lestvice.

Železarji so v odlični formi, nanizali so že sedem zaporednih zmag. Favoriti bodo tudi na derbiju v soboto ob 18.00 proti SŽ Olimpiji v Podmežakli.

Srečanje pred 750 gledalci se za slovenske prvake ni začelo po načrtih. V 7. minuti je Nik Pem prejel 2+2 minuti kazni, kar so gostje odlično unovčili. Prednost igralca več sta izkoristila Maximilian Hohenegg in Marcel Wolf. 51 sekund pred koncem prve tretjine je znižal Luka Kalan.

Drugo tretjino so Jeseničani začeli sijajno. Aleksandar Magovac je v 25. minuti unovčil "power play", nato pa je Blaž Tomaževič zrežiral preobrat po pol ure igre.

Gostje, ki so v soboto v Tivoliju slavili po podaljšku, so izenačili v 45. minuti, natančen je bil Juuso Mörsky. Podaljšek odločitve ni prinesel, pri kazenskih strelih pa je odločil Žan Jezovšek. Razmerje v strelih na vrata je bilo 43:29.

Po osmih tekmah imajo izbranci Gabra Glaviča 21 točk in so na prvem mestu. Drugo mesto zaseda aktualni prvak Rittner, na tretjem mestu pa je s tekmo več in dvema točkama manj SŽ Olimpija.

9. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - BREGENZERWALD

* 4:3 (1:2, 2:0, 0:1)

750; Kalan 20., Magovac 25., Tomaževič 29.; Hohenegg 8., Wolff 8., Morsky 44.

* - po kazenskih strelih

Sreda ob 20.00:

PUSTERTAL - SŽ OLIMPIJA

KAC MLADI - FASSA

KITZBÜHEL - CORTINA

RITTNER - ZELL AM SEE

GARDENA - STERZING

Lestvica: * x SIJ ACRONI JESENICE 8 6 1 1 0 21 RITTNER 8 6 1 0 1 20 SŽ OLIMPIJA 9 6 0 1 2 19 ASIAGO 7 5 1 1 0 18 ZELL AM SEE 8 5 1 0 2 17 STERZING 7 4 1 0 2 14 CORTINA 8 4 1 0 3 14 FELDKIRCH 7 4 0 1 2 13 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. G.