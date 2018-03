Jeseničani zapravili vodstvo z 2:0 in ostali brez finala

Alex Frei odločil v 69. minuti

28. marec 2018 ob 21:41

Jesenice - MMC RTV SLO

Jeseniški hokejisti so imeli na četrti tekmi polfinala Alpske lige vse pod nadzorom. Vse do 50. minute so vodili z 2:0, nato pa je Ritten izenačil in z zadetkom Alexa Freija v 69. minuti prišel do finala.

Italijanski prvaki, ki tudi branijo naslov v Alpski ligi, so prejšnji četrtek izgubili uvodno tekmo na domačem ledu v podaljšku, nato pa zanesljivo zmagali na naslednjih dveh (4:0 in 4:1). Četrta tekma v Podmežakli je bila znova zelo napeta (streli na vrata 36:37).

Logar in Glavič zadela v drugi tretjini

V prvi tretjini sta mreži mirovali, razmerje v strelih je bilo 10:10. Železarji so povedli v 23. minuti, ko je bil z leve strani natančen branilec Miha Logar. Vratar Patrick Killeen je pred tem odbil močan strel Aleksandra Magovca z modre črte. Ko je na kazenski klopi zaradi spotikanja sedel Kevin Fink, je Gašper Glavič povišal na 2:0. Z bližine je z bekhendom potisnil plošček v prazno mrežo, potem ko je znova od daleč streljal Magovac. Po 40 minutah je vse kazalo na odločilno pet tekmo, ki bi bila na sporedu v soboto zvečer v Rittnu.

Na začetku zadnje tretjine je nekdanji branilec Olimpije Brad Cole prejel štiri minute kazni zaradi igranja z visoko palico. Italijanski prvaki so zdržali, prav tako tudi ob dveminutni kazni za Alexa Freija. 19 sekund po vrnitvi na ledeno ploskev je prav ta napadalec znižal na 2:1. Gostje so dobili zalet in Oscar Ahlströhm je izenačil sedem minut pred koncem.

Na sporedu je bil podaljšek, kjer odloča zlati gol. V 65. minuti so Jeseničani naredili veliko napako, saj je bilo na ledu preveč igralcev in Erik Svetina je moral odslužiti kazen za klop. Ritten je pritisnil, a ni uspel ukaniti Saundersa. V 69. minuti je po podaji Juliana Kostnerja odločil razigrani Frei.

Železarje zdaj čaka finale državnega prvenstva

Finalna serija se začenja v ponedeljek v Asiagu. Igrali bodo na štiri zmage. Železarji se bodo zdaj posvetili finalu državnega prvenstva, kjer se bodo znova pomerili s SŽ Olimpijo, ki so jo izločili v četrtfinalu s 4:0 v zmagah. Igrali bodo na tri zmage. Jeseničani so v letošnji sezoni kar desetkrat ugnali Ljubljančane, ki so dobili le eno medsebojno tekmo.

Polfinale, četrta tekma:

SIJ Acroni Jesenice - RITTEN 1:3

* 2:3 (0:0, 2:0, 0:2)

1.500; Logar 23., Glavič 34.; Frei 50., 69., Ahlströhm 53.

* - v podaljšku

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrali so na tri zmage. Finale se bo začel v ponedeljek v Asiagu. Igrali bodo na štiri zmage.

A. G.