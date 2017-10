Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 12 glasov Ocenite to novico! Andrej Hebar je v Tivoliju dvakrat zadel v polno. Foto: www.alesfevzer.com Jeseničani so se znesli nad Kitzbühelom. Foto: Drago Cvetanovič Dodaj v

Jesenice in Olimpija so se znesle nad nasprotnikoma

Pod Rožnikom slavili novo zmago

4. oktober 2017 ob 21:33,

zadnji poseg: 4. oktober 2017 ob 22:11

Ljubljana,Jesenice - MMC RTV SLO

Hokejisti Jesenic so se v Podmežakli v Alpski ligi znesli nad Kitzbühelom (8:1). Zmagala je tudi Olimpija, ki je s 6:0 odpravila mladinsko ekipo KAC-a.

Železarji so vse delo opravili v drugi tretjini, ki so jo dobili s 5:0, še impresivnejša je strelska razpoloženost, saj so v zadnji minuti omenjene tretjine mrežo nasprotnika zatresli kar trikrat (!).

Vodilni zadetek na tekmi je dosegel Luka Bašič, ki je v igri z igralcem več - pri gostih je bil zaradi spotikanja za dve minuti izključen Matic Jančar - po podaji Nika Pema in Andreja Tavžlja premagal nemočnega vratarja Joseja Kangaskorteja. V 27. minuti je na 2:0 povišal Miha Logar, po dobre pol ure igre je Kangaskorte tretjič plošček iz svoje mreže pobral po strelu Luke Kalana.

V končnici druge tretjine je sledila "atomska minuta" gostiteljev, v kateri so vodstvo povišali na +6! Najprej je po podaji Pema v polno zadel Tadej Čimžar, 36 sekund pozneje se je med strelce vpisal Jaka Šturm, le osem sekund pozneje še Jaka Sodja.

Gostje so bili na kolenih, železarji so zadeli še dvakrat - še drugič sta se med strelce vpisala Kalan in Bašič. Gostom je v 55. minuti uspelo doseči častni zadetek, v igri z igralcem več je v polno zadel Martin Gran.

Visoke zmage so se veselili tudi Ljubljančani. Ti so prav tako slavili doma, druga ekipa KAC-a ni imela niti najmanjših možnosti pod Rožnikom. Tako kot na Jesenicah so tudi v Ljubljani gledalci - zbralo se jih je 350 - v prvi tretjini videli le en zadetek. V Tivoliju ga je v 15. minuti dosegel Andrej Hebar, ki je po podaji Matica Kralja izkoristil power play. 33-letni Ljubljančan je na 2:0 povišal v 32. minuti. V zadnjem delu je steklo tudi v napadu, še štirje goli pa le še potrdili šesto zaporedno zmago zmajev v regionalnem tekmovanju. V zadnjih minutah so brez prejetega gola zdržali tudi minuto igre 3-5. Med strelce so se v zadnji tretjini vpisali Aljaž Uduč (dvakrat), Kralj in Luka Ulamec.

Z novim uspehom so se Ljubljančani tudi povzpeli na vrh lestvice Alpske lige, tik za njimi pa so Jeseničani.

Alpska liga, 7. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - KITZBÜHEL

8:1 (1:0, 5:0, 2:1)

Bašič 3., 55., Logar 27., Kalan 34., 49., Čimžar 40., Šturm 40., Sodja 40.; Gran 55.

SŽ OLIMPIJA - KAC MLADI

6:0 (1:0, 1:0, 4:0)

Hebar 15., 32., Uduč 45., 52., Kralj 47., Ulamec 55.



BREGENZERWALD - CORTINA 3:6

NEUMARKT - RITTNER 5:6

* - po podaljšku

ZELL AM SEE - ASIAGO 2:6

SALZBURG MLADI - STERZING 0:4

Danes:

GARDENA - FELDKIRCH

Lestvica: * x SŽ OLIMPIJA 8 6 0 0 2 +17 18 RITTNER 7 5 1 0 1 +17 18 SIJ ACRONI JESENICE 6 5 0 1 0 +15 16 ASIAGO 6 4 1 1 0 +10 15 STERZING 6 4 1 0 1 +23 14 CORTINA 7 4 1 0 2 +9 14 ZELL AM SEE 7 4 1 0 2 +3 14 PUSTERTAL 6 3 0 1 2 +2 10 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

M. L.