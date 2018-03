Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 16 glasov Ocenite to novico! Jeseničani so zaostajali z 2:0, a so vseeno izsilili podaljšek, ki ga je odločil Adis Alagić. Foto: www.alesfevzer.com SŽ Olimpija je imela lepo priložnost za zmago, saj je vodila z 2:0. Prvi zadetek je po manj kot minuti igre dosegel Miha Pesjak, drugega Andrej Hebar. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Jesenic ni zmedel zaostan... Dodaj v

Jesenice na pol poti: Alagić odločil v 16. minuti podaljška

Prvo tekmo dobili železarji

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kljub vodstvu SŽ-ja Olimpije z 2:0 so hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic na drugi tekmi četrtfinala Alpske lige v Tivoliju zmagali (2:3), potem ko je v podaljšku zadel Adis Alagić.

V zmagah železarji zdaj vodijo z 2:0, ekipi igrata na štiri zmage. Razmerje v strelih na gol je bilo po rednem delu 13:18, ob upoštevanju podaljška pa 19:22. V Tivoliju je bilo skoraj 2.000 gledalcev.

Edini zadetek v prvi tretjini, v kateri sta obe ekipi le sedemkrat streljali na gol (4:3), je po 57 sekundah iz protinapada dosegel Miha Pesjak. Olimpija je bila nedisciplinirana, imela je šest kazenskih minut, česar pa gostje niso kaznovali.

V drugi tretjini se je igra razživela. Na 2:0 je v 29. minuti iz bližine povišal Andrej Hebar, le 21 sekund pozneje pa so Jeseničani izigrali Olimpijino obrambo, zadel je branilec Aleksander Magovac.

V zadnji tretjini je Jeseničanom podaljšek priboril Luka Bašić, ki je po dolgi podaji Urbana Sodje na levi strani s strelom pod prečko premagal Tilna Spreizerja.

Sredi zadnje tretjine so Žana Jezovška z nosili odnesli z leda, potem ko jo je skupil ob naletu z branilcem Kristjanom Čeponom. Sodnik presenetljivo ni dosodil niti dveminutne kazni.

Ob koncu rednega dela je bil zaradi igranja z visoko palico izključen Miha Logar, Olimpija pa ni znala unovčiti "power playja". Pripravila si ni niti ene priložnosti.

Ker je bilo po 60 minutah 2:2, je sledil podaljšek, v katerem se igra do prvega zadetka. Alagić, ki je novembra iz Beljaka prišel na Jesenice, je v 76. minuti pridrsal izza gola, ljubljanski branilci ga niso preveč ovirali, 23-letni napadalec pa je natančno meril in razveselil številne jeseniške navijače, ki so prišli v Ljubljano.

Alpska liga, četrtfinale, druge tekme:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE (v zmagah 0:2)

2:3 (1:0, 1:1, 0:1) v podaljšku

1.800; Pesjak 1., Hebar 29.; Magovac 29., Bašić 48., Alagić 76.

SALZBURG MLADI - RITTEN (1:1)

0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

VIPITENO - ASIAGO (0:2)

2:3 (1:1, 0:2, 1:0)



PUSTERTAL - FELDKIRCH (1:1)

2:4 (1:2, 0:1, 1:1)



Igrajo na štiri zmage. Preostali termini so 10., 13., po potrebi pa še 15., 17. in 20. marec.

