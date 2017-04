Jesenice pred naslovom - v ljubljanski mreži tokrat šest ploščkov

Tretja tekma v sredo ob 19.15 v Ljubljani

9. april 2017 ob 17:57,

zadnji poseg: 9. april 2017 ob 22:02

Jesenice - MMC RTV SLO

Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic bodo imeli v sredo v Tivoliju prvi zaključni plošček v finalni seriji državnega prvenstva. Na drugi tekmi so Olimpijo v Podmežakli premagali s 6:3.

Železarji so tudi na drugi tekmi finala – prvo so v Ljubljani dobili z 10:5 – napolnili mrežo zmajev. Izkoristili so nezainteresirano ljubljansko obrambo, ki je znova naredila ogromno napak. Svojega dne ni imel niti Jeff Frazee. V drugi tretjini so varovanci Bojana Zajca pokazali nekoliko boljšo igro, a so jih Jeseničani, ki so igrali na krilih odlične spodbude Podmežakle, kjer se je zbralo več kot 3.000 gledalcev, hitro zaustavili.

Olimpiji, ki naj bi bila glede na bistveno bolj kakovostno tekmovanje, v katerem je letos igrala, na papirju favorit finala, se poznata dolg tekmovalni premor in finančna kriza, ki že dolgo vlada v Tivoliju, na drugi strani pa so Jeseničani v pravem tekmovalnem ritmu, potem ko so bili v igri za finale Alpske lige. Tretja tekma, ko bodo železarji že imeli priložnost za osvojitev naslova, bo v sredo ob 19.15 v Tivoliju.

Pet golov v prvi tretjini

Po vzoru prve tekme se je začela tudi druga. Ljubljanska obramba je bila znova popolnoma razglašena. Jeseničani so bili v prvih dvajsetih minutah nevarnejši in so imeli premoč, toda najprej se je zatresla domača mreža. Po podaji Aljaža Uduča z desne strani je v prazen gol ploščico poslal Črt Snoj. Gostujoče vodstvo je trajalo dobre tri minute, ko je Sašo Rajsar lepo zadrsal izza vrat in z bekhendom izenačil.

Le 51 sekund po izenačenju so Jeseničani povedli. Žan Jezovšek je v protinapadu ob razredčeni ljubljanski obrambi zadel za 2:1. Do naslednjega gola je minilo le 49 sekund, drugič na tekmi pa je domačo mrežo zatresel Snoj. Tokrat mu je podal Miha Zajc. Na začetku 17. minute je premoč železarjev za novo prednost iz bližine kronal Aleksander Magovac.

Zadnja tretjina znova po jeseniških notah

Druga tretjina je bila najboljša ljubljanska v finalni seriji. Olimpijini hokejisti so bili nevarnejši in Žan Us je bil kar nekajkrat na preizkušnji. Vseeno pa so gostje po slabi polovici igre v tem delu tekme povišali prednost, ko je ob neodločnem Sachi Guimondu krožil Marjan Manfreda, nato pa s strelom presenetil Frazeeja. Toda vsega 14 sekund pozneje se je zatresla tudi domača mreža, ko je po veliki napaki Nejca Berliska, ki je podal na palico Žige Pešuta, ljubljanski napadalec matiral Usa.

Po obetavni igri v drugi tretjini so zmaji v zadnji popustili. Železarji so nadzorovali potek tekme, ob tem pa v 43. minuti prednost povišali na 5:3. Mojstrsko je preigraval Luka Kalan, ki je ploščico iz obrambne tretjine popeljal pred ljubljanska vrata in vmes še premešal gostujočo obrambo, nato pa podal Tadeju Čimžarju, ki je premagal Frazeeja. Olimpija je neuspešno skušala preobrniti rezultat, pri tem pa ji je delo oteževala še nedisciplina z izključitvami. Piko na i drugi zmagi je s petim golom v seriji postavil Jaka Ankerst, ki je plošček poslal v prazno mrežo.

Druga tekma:

SIJ ACRONI JESENICE - OLIMPIJA 2:0

6:3 (3:2, 1:1, 2:0)

3.200; Rajsar 13., Jezovšek 14., Magovac 17., Manfreda 30., Čimžar 43., Ankerst 60.; Snoj 9., 14., Pešut 30.



Tretja tekma, sreda ob 19.15:

OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



---------- morebitni tekmi: -----------

Petek ob 19.15:

SIJ ACRONI JESENICE - OLIMPIJA



Nedelja, 16. aprila, ob 19.15:

OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



V odebljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na tri zmage.

Tilen Jamnik