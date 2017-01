Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Jure Sotlar je v 28. minuti postavil končni izid. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jesenice že do 28. minute napolnile mrežo Bregenzerwalda

Razmerje v strelih 59:12

21. januar 2017 ob 21:01

Jesenice - MMC RTV SLO/STA

Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic so v 30. krogu Alpske lige premagali Bregenzerwald s 5:0 (3:0, 2:0, 0:0). Za Jeseničane, ki ostajajo trdno na tretjem mestu lestvice, je to 20. zmaga v ligi.

Gorenjci so tekmo v svojo korist odločili že v prvih dveh tretjinah, ko so predzadnji ekipi lige nasuli vseh pet golov. Strelci so bili Tadej Čimžar, Žan Jezovšek, Marjan Manfreda, Sašo Rajsar in Jure Sotlar.

Jeseničani so bili za razred boljši tekmec, razmerje v strelih je bilo kar 59:12 v korist gostiteljev.

30. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - BREGENZERWALD

5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Čimžar 10., Jezovšek 14., Manfreda 17., Rajsar 21., Sotlar 28.

ZELL AM SEE - FELDKIRCH



KAC CELOVEC 2 - KITZBÜHEL 3:6



NEUMARKT - CORTINA 3:2 - po kazenskih strelih

ASIAGO - STERZING 3:2



FASSA - PUSTERTAL 3:4 - v podaljšku

Vrstni red: Rittner 77, Pustertal 76, Jesenice 63, Lustenau in Asiago po 56, Feldkirch 52 ...

M. R.