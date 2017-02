Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Gabriel Jesus (desno) je odločil srečanje na Etihadu. Foto: Reuters Gylfi Sigurdsson se je izenačujočega zadetka takole poveselil pred navijači Swanseaja. Foto: Reuters Sorodne novice Chelsea v velikem slogu koraka proti naslovu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jesus v 92. minuti odrešil Manchester City

5. februar 2017 ob 16:34

Manchester - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Cityja so dobili nedeljsko tekmo 24. kroga Premier lige. Na Etihadu so z 2:1 ugnali Swansea City, oba zadetka za gostitelje je dosegel Gabriel Jesus.

Odlični 19-letni Brazilec je mrežo Valižanov načel v 11. minuti srečanja, ko je po odbiti žogi po podaji Davida Silve z leve v skoku iz voleja premagal nemočnega Lukasza Fabianskega. Sinjemodri so bili boljši nasprotniki, a svoje premoči niso unovčili.

Jesus tik pred koncem zadel za zmago

Kazen je sledila slabih deset minut pred iztekom rednega dela tekme, ko je z roba kazenskega prostora natančno meril Gylfi Sigurdsson in žogo spravil za hrbet Wilfreda Caballera. Ko je že kazalo, da se bodo morali varovanci Pepa Guardiole sprijazniti s spodrsljajem in zgolj točko, pa je ekipo rešil Jesus, ki je v 92. minuti po predložku z desne povsem neovirano prišel do strela z glavo. Tega je uspelo Fabianskemu še ubraniti, a je Jesus odbito žogo iz neposredne bližine zabil v mrežo za zmago in pomembne tri točke.

Premier liga, 24. krog, nedeljski tekmi:

MANCHESTER CITY - SWANSEA 2:1 (1:0)

Jesus 11.. 92.; Sigurdsson 81.

Man City: Caballero, Fernandinho, Stones, Kolarov, Clichy, Toure, Sterling (83./Agüero), De Bruyne (78./Zabaleta), Silva (90./Fernando), Sane, Jesus.

Swansea City: Fabianski, Naughton, Fernandez, Mawson, Olsson, Fer, Cork, Carroll (75./Dyer), Routledge (65./Narsingh), Llorente (83./Baston), Sigurdsson.

Sodnik: Mike Dean

Ob 17.00:

LEICESTER - MANCHESTER UNITED

Lestvica: CHELSEA 24 19 2 3 51:17 59 TOTTENHAM 24 14 8 2 46:16 50 MANCHESTER CITY 24 15 4 5 49:29 49 ARSENAL 24 14 5 5 52:28 47 LIVERPOOL 24 13 7 4 52:30 46 MANCHESTER UTD. 23 11 9 3 33:21 42 EVERTON 24 11 7 6 40:27 40 WEST BROMWICH 24 10 6 8 32:29 36 WEST HAM 24 9 4 11 32:41 31 WATFORD 24 8 6 10 29:40 30 STOKE CITY 24 7 8 9 29:36 29 BURNLEY 24 9 2 13 26:35 29 SOUTHAMPTON 24 7 6 11 24:31 27 BOURNEMOUTH 24 7 5 12 35:47 26 MIDDLESBROUGH 24 4 9 11 19:27 21 LEICESTER 23 5 6 12 24:38 21 SWANSEA 24 6 3 15 29:54 21 HULL CITY 24 5 5 14 22:47 20 CRYSTAL PALACE 24 5 4 15 32:45 19 SUNDERLAND 24 5 4 15 24:42 19

