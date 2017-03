Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Alejandro Valverde je v zadnjih metrih švignil mimo Daniela Martina. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jezni Valverde po kazni dobil gorsko etapo

V vodstvu ostaja Tejay Van Garderen

22. marec 2017 ob 18:22

La Molina - MMC RTV SLO/STA

Alejandro Valverde je dobil zahtevno gorsko etapo Dirke po Kataloniji. Španec je na zaključnem vzponu na zimsko-športnem središču La Molina v ciljnem šprintu zanesljivo ugnal Daniela Martina.

S tem je hitro odgovoril sodnikom dirke, ki so pred etapo njegovo ekipo kaznovali z minuto pribitka, ker naj bi si v torkovem ekipnem kronometru, v katerem je bila najboljša, nepravilno pomagali. Jose Joaquin Rojas je porival Andreya Amadorja in Nelsona Oliviero, kar je prepovedano. Kazen ni doletela le ekipe, ampak tudi Rojasa, ki je dobil tri minute pribitka. Zmagovalci ekipnega kronometra so postali kolesarji ekipe BMC, skupno vodstvo pa je prevzel njen član Američan Ben Hermans, prvi favorit je postal Tejay Van Garderen.

Contador zaostal tri sekunde, Froome pa pet

Današnja etapa je imela tri vzpone prve kategorije, kar dvakrat so se povzpeli na La Molino, ki se se dviga več kot 1600 metrov nad morjem. Na cilj je prišel v skupini, ki je za najboljšima zaostala tri sekunde, v njej pa so bile tretjeuvrščeni v etapi Britanec Adam Yates, Francoz Romain Bardet, Rus Ilnur Zakarin, Britanec Geraint Thomas in Španec Alberto Contador. Pet sekund več je zaostal eden od favoritov dirke Chris Froome.

Valverde: predali se ne bomo

"Kar je bilo, je bilo, nima se več smisla ozirati nazaj, nima smisla odpirati polemik, pa čeprav sem najbrž po kazni ob skupno zmago. A predali se ne bomo. To smo danes dokazali z zmago v gorski etapi. Vsebovala je beg, nato so pobudo prevzeli kolesarji Skyja, a je Marc Soler nazadoval njihove poskuse in je zaslužen za mojo zmago. Ostal sem svež, kolikor se je dalo, in svoje opravil v šprintu," je bil z delom ekipe zadovoljen Valverde.

Van Garderen ima zdaj v skupnem seštevku 41 sekund prednosti pred moštvenim kolegom Samuelom Sanchezom, 44 sekund zaostaja Thomas, 45 Valverde, 49 Froome, Contador je z zaostankom minute in 13 sekund sedmi.

Jani Brajkovič in Domen Novak nista igrala pomembnih vlog. Od kolesarjev iz ekipe Bahrain Merida je bil najboljši Čeh Ondrej Cink, ki je z zaostankom 15 sekund zasedel 16. mesto in je med njimi tudi najboljši v skupnem seštevku, a šele na 30. mestu.

3. etapa, Mataro-La Molina, 188 km: 1. A. VALVERDE ŠPA 5:07:12 2. D. MARTIN IRS isti čas 3. A. YATES VB +0:03 4. R. BARDET FRA 5. I. ZAKARIN RUS vsi 6. G. THOMAS VB isti 7. A. CONTADOR ŠPA čas ... 116. J. BRAJKOVIČ SLO 23:12 151. D. NOVAK SLO 24:44

Skupni vrstni red po 3. etapi: 1. T. VAN GARDEREN ZDA 10:24:33 2. S. SANCHEZ ŠPA +0:41 3. G. THOMAS VB 0:44 4. A. VALVERDE ŠPA 0:45 5. C. FROOME VB 0:49 7. A. CONTADIR ŠPA 1:13 ... 116. J. BRAJKOVIČ SLO 26:33 134. D. NOVAK SLO 28:05

A. G.