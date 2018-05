Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ilkay Gündogan in Tayyip Erdogan. Foto: Reuters Dodaj v

Joachim Löw

15. maj 2018 ob 07:00

Berlin - MMC RTV SLO

Iz nogometne zveze so jima jasno sporočili, da je bila to nesrečna poteza. Ko igraš za Nemčijo, zastopaš nemške vrednote.

Razumem pa, da igralcem s koreninami v drugih državah včasih bijeta dve srci. Oba poznam že dolgo, veliko sta naredila za integracijo. To je zanju lekcija, o kateri se lahko pogovorimo tudi na treningu.

Selektor nemške nogometne reprezentance Joachim Löw se je pridružil kritikom poteze nemških reprezentantov turškega rodu Mesuta Özila in Ilkaya Gündogana, ki sta se v nedeljo v Londonu fotografirala s turškim predsednikom Tayyipom Erdoganom z dresoma njunih klubov Arsenala in Manchester Cityja. Na Gündoganovem dresu je pisalo "S spoštovanjem do mojega predsednika".

Fotografije je objavila Erdoganova Stranka za pravičnost in razvoj (AKP), prihodnji mesec bodo v Turčiji predsedniške in parlamentarne volitve. Na oba nogometaša se je usul plaz kritik zaradi Erdoganovega kršenja človekovih pravic in "nezadostnega spoštovanja nemških vrednot". Med drugim sta ju kritizirala tudi predsednik nemške nogometne zveze Reinhard Grindel in predstavnik za odnose z javnostmi kanclerke Angele Merkel.

