Therese Johaug je bila spet najboljša. V letošnji sezoni na distanci ne pozna poraza. Foto: EPA

Johaugova na distanci ostaja neporažena

Alenka Čebašek točke zgrešila za sedem sekund

8. december 2018 ob 14:48

Beitostölen - MMC RTV SLO, STA

Therese Johaug je zmagala na tekmi svetovnega pokala v smučarskem teku v Beitostölnu na 15 km v prosti tehniki in še povečala vodstvo v skupnem seštevku.

Edina slovenska predstavnica Alenka Čebašek je bila 31. (+3:45,8) in je točke pokala zgrešila za sedem sekund in desetinko. Po tretjini proge je bila 25., potem pa je nekoliko zaostala.

Johaugova je svojo četrto zmago na razdaljah v tej sezoni osvojila prepričljivo, z več kot minuto prednosti in prepričljivo vodi tudi v seštevku pokala, kjer ima že 131 točk prednosti pred najbližjo zasledovalko Švedinjo Charlotte Kallo. Ta je bila tokrat druga z minuto in 5,9 sekunde zaostanka, tretja pa je bila Norvežanka Ingvild Flugstad Oestberg (1:06,1).

"To je bila verjetno moja najboljša tekma doslej. Zelo sem zadovoljna z nastopom, imela sem veliko energije in sem vesela zmage. Poleg tega so bile zaradi sneženja tudi zelo lepe zimske razmere za nastop na, to lahko z gotovostjo rečem, mojem ljubem prizorišču, ki se ga vedno zelo veselim," je povedala Johaugova, povratnica po 18-mesečni dopinški kazni.

V nedeljo bo v Beitostoelnu še tekma štafet, slovensko žensko vrsto bodo na 4 X 5 km zastopale Čebaškova, Anamarija Lampič, Katja Višnar in Vesna Fabjan.

Med tekači je na 30 km slavil Norvežan Sjur Roethe pred rojakom Martinom Johnsrudom Sundbyjem, ki je zaostal 35,2 sekunde, in Rusom Andrejem Melničenkom (+49,2).

15 km prosto (Ž): 1. T. JOHAUG NOR 37:33,9 2. C. KALLA ŠVE +1:05,9 3. I. F. ÖSTBERG NOR 1:06,2 4. E. ANDERSSON ŠVE 1:08,8 5. A. SEDOVA RUS 1:23,8 31. A. ČEBAŠEK SLO 3:45,0 30 km prosto (M): 1. S. ROETHE NOR 1:09:53,5 2. M. J. SUNDBY NOR +35,2 3. A. MELNIČENKO RUS 49,2 4. J. BELOV RUS 1:07,2 5. H. C. HOLUND NOR 1:16,5 Svetovni pokal skupno, ženske (7/32): 1. T. JOHAUG NOR 500 2. C. KALLA ŠVE 369 3. E. ANDERSSON ŠVE 359 ... . A. ČEBAŠEK SLO 23 . K. VIŠNAR SLO 22 . A. LAMPIČ SLO 18 . V. FABJAN SLO 7

T. O.