Joker Alcacer odločil derbi v Dortmundu - Borussia že sedem točk pred Bayernom

Paco Alcacer je pravi as iz rokava Luciena Favreja. V letošnji sezoni je dosegel že osem golov. Foto: Reuters Marco Reus je bil znova motor igre Borussie. V drugem polčasu je bil neustavljiv. Foto: Reuters Robert Lewandowski je dvakrat zatresel mrežo nekdanjih soigralcev. V 95. minuti se je že veselil hat-tricka, a je bil v prepovedanem položaju. Foto: Reuters Veliko veselje nogometašev Borussie pred "rumenim zidom". Navijači so že prepevali šampionske pesmi, ki jih v zadnjih šestih sezonah ni bilo slišati. Foto: Reuters Karl Heinz Rummenigge in Uli Hoeness sta prejela glasne žvižge, ko sta zapuščala Westfalen. Predsednik Bayerna je visoko skočil v zrak ob obeh golih Lewandowskega, eden izmed domačih navijačev pa ga je nesramno polil s pivom. Foto: Reuters "Nogomet ni namenjen le velikim klubom!" Navijači obeh klubov so proti superligi velikih klubov. Dokumentarni film na ARD-ju o načrtih za novo tekmovanje elitnih klubov je dvignil veliko prahu. V Nemčiji je to glavna tema zadnjega tedna, saj ima Bundesliga dolgoletno tradicijo in navijači redno polnijo velike stadione. Foto: Reuters Alassane Plea je zabil hat-trick na stadionu Weser v Bremnu. 25-letni francoski napadalec je najboljši strelec Bundeslige z osmimi goli. Foto: EPA Sorodne novice Höler v 89. minuti šokiral Bavarce - Borussia pred derbijem štiri točke spredaj Dodaj v

10. november 2018 ob 18:30,

zadnji poseg: 10. november 2018 ob 20:27

Dortmund - MMC RTV SLO

"Der Klassiker" na stadionu Westfalen je navdušil tudi zahtevne nogometne navdušence. Borussia Dortmund je z izjemno igro v drugem polčasu premagala Bayern s 3:2. Črno-rumeni imajo že sedem točk naskoka pred serijskimi prvaki.

Prvič po 11. aprilu 2012 je bila Borussia na lestvici pred Bayernom na derbiju. Gostitelji ostajajo neporaženi, dvakrat so se vrnili po zaostanku in so v odličnem položaju v boju za naslov. Taktični lisjak Lucien Favre je znova zablestel, v drugem polčasu je v igro poslal Mahmouda Dahouda in Paca Alcacerja, ki sta tehtnico nagnila na stran Borussie.

V zadnjih šestih sezonah so bili Bavarci razred zase, prvenstvo je bilo odločeno že po jesenskem delu. Niko Kovač je prevzel ekipo, ki je najstarejša v Bundesligi. Skoraj vsi nosilci igre so igrali v finalu Lige prvakov 25. maja 2013, ko je Bayern ugnal Borussio z 2:1 na Wembleyju.

Brez poškodovanih Arjena Robbna, Corentina Tolissoja in Kingsleyja Comana so v prvem polčasu prikazali najboljšo predstavo sezone, v drugem delu pa popustili in pritisk na Kovača se bo le še povečal. Vodja obrambe Mats Hummels je imel gripo, a je vseeno začel tekmo in v drugem polčasu naredil nekaj usodnih napak.

Neuer preprečil vodstvo Borussie

Od prve minute so pobudo prevzeli Bavarci, ki so bili zelo motivirani. Dobili so večino dvobojev na sredini igrišča. Favre se je odločil za igro na protinapade in v 10. minuti so bili gostitelji blizu vodstva. Marco Reus je prestregel žogo na sredini igrišča in stekel sam proti Manuelu Neuerju. Odločil se je za strel s 15 metrov z desno nogo, a ni bil dovolj natančen, nemški reprezentančni vratar je odlično posredoval.

Lewandowski znova natančen proti nekdanjim soigralcem

Bayern je nadzoroval potek srečanja in v 26. minuti zasluženo povedel. Serge Gnabry je imel na desni strani dovolj prostora, natančno je podal pred vrata, kjer je Lewandowski z glavo s štirih metrov zabil žogo pod prečko, Marvin Hitz je bil nemočen.

Ribery, ki v zadnjih dveh mesecih ni našel prave forme, je bil izjemno motiviran. Trudil se je tudi v obrambi in z drsečim štartom preprečil protinapad, v 33. minuti pa je zapretil z levico, vendar je bil Hitz na pravem mestu. Gostitelji so bili lahko zelo zadovoljni z minimalnim zaostankom ob odmoru.

Reus priigral najstrožjo kazen in jo unovčil

Favre je našel prave besede ob odmoru. V igro je poslal Dahouda in slika na zelenici se je popolnoma obrnila. V 49. minuti je Jadon Sancho lepo podal v prazen prostor, Reus pa je potisnil žogo mimo Neuerja, ki ga je podrl. Manuel Gräfe je takoj pokazal na belo točko. Kapetan Reus je z desnico poslal Neuerja v napačno smer in napovedal popolnoma drugačen obraz vodilne ekipe Bundeslige.

Le štiri minute zatem so Bavarci odgovorili. Serge Gnabry je s peto zaposlil Joshuo Kimmicha, ki je poslal žogo pred vrata, kjer je Lewandowski iz bližine z glavo zatresel mrežo. Bavarci so izgubljali dvoboje na sredini igrišča in znašli so se pod velikim pritiskom. Po uri igre je hitri Sancho ušel po desni strani in podal pred vrata, kjer je Reus že ukanil Neuerja, a je pred golovo črto izbil Kimmich. Branilec se je veselil v slogu strelca odločilnega zadetka.

Gostitelji leteli po zelenici

V ključnem trenutku je Favre v igro poslal Paca Alcacerja. Španec je imel veliko priložnost že v 62. minuti. Sancho je pustil Hummelsa daleč za seboj, že švignil mimo Neuerja, Alcacerju pa si pred praznimi vrati ni uspelo zaustaviti žoge, Boatengu je še uspelo posredovati, nato pa je Jacob Bruun Larsen streljal prek vrat.

Alcacer mojstrsko odločil tekmo

V 67. minuti je Lukasz Piszczek z desne strani podal v kazenski prostor, kjer je Reus z volejem mojstrsko poslal žogo z diagonalnim strelom v mrežo. Silovit nalet Borussie se je nadaljeval. Ribery je izgubil žogo na sredini igrišča v 73. minuti. Reus je s peto zaposlil Axla Witsla, ki je z desne strani podal do Alcacerja. Španec se je za las izognil prepovedanemu položaju in lobal Neuerja za 3:2.

Lewandowski v prepovedanem položaju

V zadnje četrt ure je Bayern skušal pritisniti. Pred vrati Hitza je bilo vroče šele v petminutnem sodnikovem dodatku. V 95. minuti je Kimmich z desne strani podal pred vrata, kjer je Lewandowski s peto preusmeril žogo v mrežo. Stranski sodnik je takoj dvignil zastavico, saj je bil Poljak v prepovedanem položaju.

Reus: V drugem polčasu ste videli pravo Borussio

"Pravi nogomet smo začeli igrati šele v drugem polčasu. To je bila prava Borussia. Po izenačenju na 2:2 sem čutil, da imamo še veliko več energije od tekmeca, in to smo znali unovčiti. Naš trener ima res tisti pravi občutek v mezincu. Vedno pošlje prave igralce na zelenico," je bil navdušen najboljši igralec tekme Reus.

Hummels: Ob polčasu bi moral ostati v garderobi

"Danes zjutraj sem se zbudil in čutil sem, da sem prehlajen. Pogovorili smo se, da je to velika tekma in znašel sem v prvi postavi. Ob polčasu se nisem dobro počutil. Moral bi ostati v garderobi. Prevzemam odgovornost za napake v drugem polčasu. Nisem imel prave reakcije, zmanjkalo mi je moči," se je Hummels posul s pepelom.

Kovač: Zaslužili smo si točko

"To je bila fantastična tekma. V prvem polčasu smo bili precej boljši, nato pa je Borussia prevzela pobudo. Gostitelji imajo izjemno hitre nogometaše, ki so nas izigrali v drugem delu. Zadovoljen sem z igro na krilnih položajih. Prevečkrat smo skušali kombinirati pred svojimi vrati, žogo je treba izbiti daleč na nasprotno polovico, če imaš prednost. Zaslužili smo si točko. To je bila naša najboljša predstava v zadnjih dveh mesecih. Pričakujem, da bomo tako nadaljevali. Sedem točk je velik zaostanek, a to lahko še nadoknadimo," je poudaril Kovač.

Favre: Uvodni ritem Bayerna previsok

"Bayern je bil pol ure precej boljši. Nikakor nismo prišli do žoge. Njihov presing je bil odličen. Tako dobro letos še niso igrali. Zavedal sem se, da je njihov ritem previsok. Tako ne moreš zdržati 90 minut. Čakal sem, da bodo padli. Na srečo smo bili ob polčasu v minimalnem zaostanku. V drugem polčasu smo igrali zares dobro. Pri izenačenju na 2:2 sem verjel v tri točke," je dodal Favre, ki še ne želi napovedati naslova.

11. krog:

BORUSSIA (D) - BAYERN 3:2 (0:1)

81.365; Reus 49./11-m, 67., Paco Alcacer 73.; Lewandowski 26., 53.

Borussia (D): Hitz, Piszczek, Akanji, Zagadou, Hakimi, Witsel, Weigl (46./Dahoud), Sancho, Reus, Bruun Larsen (82./Delaney), Götze (59./Paco Alcacer).

Bayern: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels (66./Süle), Alaba, Javi Martinez, Müller (82./Wagner), Goretzka, Gnabry (74./Renato Sanches), Ribery, Lewandowski.

Sodnik: Manuel Gräfe

HANNOVER - WOLFSBURG 2:1 (1:0)

Maina 31., Bebou 63./11-m; Weghorst 82./11-m

HOFFENHEIM - AUGSBURG 2:1 (0:0)

Kramarić 65., Nelson 83.; Finnbogason 69.

WERDER - BORUSSIA (M) 1:3 (0:1)

Sahin 59.; Plea 39., 48., 52.

FREIBURG - MAINZ 1:3 (0:2)

Sallai 72.; Gbamin 6., Mateta 18., Onisiwo 75.

FORTUNA DÜSSELDORF - HERTHA 4:1 (0:0)

Usami 50., Hennings 63., Raman 84., 92.; Selke 88.

RK: Mittelstädt 41./Hertha

NÜRNBERG - STUTTGART 0:2 (0:0)

Baumgartl 68., Thommy 82.

Nedelja ob 15.30:

RB LEIPZIG - BAYER LEVERKUSEN

Ob 18.00:

EINTRACHT - SCHALKE

Lestvica: BORUSSIA (D) 11 8 3 0 33:12 27 BORUSSIA (M) 11 7 2 2 26:13 23 BAYERN 11 6 2 3 20:14 20 LEIPZIG 10 5 4 1 19:9 19 HOFFENHEIM 11 6 1 4 24:15 19 EINTRACHT 10 5 2 3 23:13 17 WERDER 11 5 2 4 19:19 17 HERTHA 11 4 4 3 16:17 16 MAINZ 11 4 3 4 10:12 15 AUGSBURG 11 3 4 4 19:18 13 FREIBURG 11 3 4 4 15:19 13 WOLFSBURG 11 3 3 5 15:17 12 BAYER LEVERKUSEN 10 3 2 5 16:21 11 SCHALKE 10 3 1 6 8:12 10 NUERNBERG 11 2 4 5 11:24 10 HANNOVER 11 2 3 6 14:22 9 FORTUNA D. 11 2 2 7 10:25 8 STUTTGART 11 2 2 7 8:24 8

A. G.