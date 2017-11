Joker Johansson potisnil Italijane v neugoden položaj

Povratna tekma bo v ponedeljek v Milanu

10. november 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 10. november 2017 ob 22:37

Stockholm - MMC RTV SLO

Nogometaši Italije so igrali na vseh svetovnih prvenstvih od leta 1962, pot v Rusijo pa bo zelo trnova. V Stockholmu so Švedi dobili prvo tekmo dodatnih kvalifikacij z 1:0. Obeta se napet ponedeljkov večer na San Siru.

V prvem polčasu je potekala taktična bitka med obema kazenskima prostoroma, obe ekipi nista veliko tvegali. V 6. minuti so zapretili Italijani, po podaji Mattea Darmiana z leve strani je z glavo mimo vrat streljal Andrea Belotti. Dve minuti pozneje je Ola Toivonen z močnim diagonalnim strelom z 20 metrov za las zgrešil vrata. Gostitelji so imeli nato pobudo, najbolj nevarna sta bila Emil Forsberg in Toivonen.

Johansson zadel štiri minute po vstopu

Selektor Janne Andersson je v 57. minuti namesto Albina Ekdala v igro poslal Jakoba Johanssona. Štiri minute zatem je vezist AEK-a iz Aten prišel do strela z roba kazenskega prostora z desno nogo, žoga je zadela Danieleja De Rossija, spremenila smer in končala v mreži. Gianluigi Buffon je bil nemočen. Najlepšo priložnost za izenačenje je imel Darmian, ki je v 70. minuti z 20 metrov stresel vratnico. Zaključni pritisk azzurrov ni obrodil sadov.

Verratti bo manjkal v Milanu

Italijani se bodo skušali izogniti temu, da bi prvič po letu 1958 ostali brez SP-ja, bodo pa imeli na povratni tekmi še eno težavo. Marco Verratti je dobil drugi rumeni karton in bo v Milanu manjkal. Motiv bo velik, saj imajo Italijani zelo izkušeno ekipo, številni nosilci igre po svetovnem prvenstvu v Rusiji ne bodo več igrali za izbrano vrsto. Vratar Buffon bo poleti končal bogato kariero.

Senegal naslednji potnik v Rusijo

Reprezentanca Senegala si je zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Senegalci so za drugo uvrstitev na največje tekmovanje v Polokwaneju premagali Južnoafriško republiko z 2:0, tekmo so morali ponoviti zaradi vpliva sodnika na prvi tekmi, ki so jo dobili Južnoafričani.

Na prvi tekmi leta 2016 je zmagal JAR z 2:1, toda Fifa je pozneje ugotovila, da je ganski sodnik Joseph Lamptey vplival na izid tekme. V ponovljenem obračunu so z 2:0 zmagali Senegalci, zadel je Diafra Sakho, Thamsanqa Mkhize pa je dosegel še avtogol.

V afriških kvalifikacijah je Senegal že zmagal v skupini D, do konca je še en krog. Današnja tekmeca se bosta sicer pomerila še enkrat v torek v Senegalu, a ta tekma ne bo več odločala o potniku na SP. Senegalci imajo namreč pet točk naskoka pred Burkina Fasom in Zelenortskimi otoki. Senegal je tretja afriška reprezentanca z vozovnico za SP 2018, na katerega sta že uvrščena Egipt in Nigerija. Za Senegal je to druga uvrstitev na SP po letu 2002, takrat so Senegalci prišli do četrtfinala.

Dodatne kvalifikacije za SP, prve tekme:

ŠVEDSKA - ITALIJA 1:0 (0:0)

50.000; Johansson 62.



Švedska: Olsen, Krafth (83./Svensson), Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Larsson, Ekdal (57./Johansson), Claesson, Forsberg, Toivonen, Berg (75./Kiese Thelin).

Italija: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Darmian, de Rossi, Parolo, Verratti (76./Insigne), Candreva, Belotti (65./Eder), Immobile.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)



HRVAŠKA - GRČIJA 4:1 (3:1)

30.000; Modrić 13./11-m, Kalinić 19., Perišić 33., Kramarić 49.; Sokratis 30.

SEVERNA IRSKA - ŠVICA 0:1 (0:0)

18.270; Rodriguez 58./11-m

Sobota ob 20.45:

DANSKA - IRSKA



Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Povratne tekme bodo od 12. do 14. novembra.

A. G.