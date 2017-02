Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Robert Lewandowski je s 16. zadetkom v letošnji sezoni priigral točko. Foto: Reuters Vedad Ibišević je bil razigran. Zelo je pomagal tudi v obrambi. Foto: Reuters "Rumene stene" na stadionu Westfalen tokrat ni bilo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Joker Lewandowski izenačil v 96. minuti

18. februar 2017 ob 18:45

Berlin - MMC RTV SLO

Nogometaši Bayerna ostajajo velemojstri sodnikovega dodatka. V Berlinu so izenačili v 96. minuti, ko je bil v gneči pred vrati na pravem mestu Robert Lewandowski (1:1).

V sredo so Bavarci z najboljšim polčasom v letošnji sezoni zmleli Arsenal na Allianz Areni (5:1) in so z nogo in pol že v četrtfinalu Lige prvakov. Carlo Ancelotti, ki je prejel številne pohvale, je na klopi pustil Roberta Lewandowskega in v napadu je bil Bayern popolnoma brez idej. Berlinčani so se izkazali z borbeno igro, prvič v letošnji sezoni je bil olimpijski stadion razprodan (74.667 gledalcev).

Ibišević končal strelsko sušo

V 21. minuti je Arturo Vidal malce zadel Marvina Plattenhardta, ki je padel kot pokošen. Sodnik Patrick Ittrich je dosodil prosti strel. Plattenhardt je z leve strani podal pred vrata, kjer je bil Vedad Ibišević hitrejši od Thomasa Müllerja. napadalec iz BiH-a je z desnico zabil žogo pod prečko, Manuel Neuer je bil nemočen. To je bil prvi zadetek Ibiševića po 656 minutah strelske suše.

Bavarci so imeli premoč, a niso prišli do pravih strelov. Zgoščena obramba Herthe je bila vedno na pravem mestu.

V drugem polčasu so gostitelji prežali na protinapade. Po uri igre je Ancelotti v igro poslal Lewandowskega in Xabija Alonsa, nato pa v 77. minuti še Kingsleyja Comana. V zadnjih desetih minutah so Berlinčani na vse možne načine zavlačevali, pri številnih igralcih so se pojavili tudi krči.

Izjemna parada Jarsteina

Neuer je v zadnjih minutah že stal na polovici igrišča in skušal z visoki žogami v kazenski prostor zaposliti soigralce. V 89. minuti je David Alaba s prostega strela z 20 metrov žogo zavrtinčil prek živega zidu, a je sijajno posredoval Rune Jarstein. Vratar Herthe je s parado odbil žogo v kot.

Lewandowski na pravem mestu v zadnji akciji na tekmi

Na vrsti je bilo še pet minut sodnikovega dodatka, Arjen Robben je v 95. minuti streljal prek vrat in vse je kazalo, da je Hertha na pragu velike zmage. V zadnjem napadu na tekmi je branilec Peter Pekarik na levi strani podrl Comana. Neuer je pritekel v kazenski prostor. V 96. minuti je Douglas Costa s prostega strela našel neoviranega Robbna, ki je streljal z enajstih metrov, odbito žogo pa je Lewandowski s petih metrov potisnil v mrežo.

Zelo nenavadna tekma je potekala na stadionu Westfalen, kjer je Borussia premagala Wolfsburg s 3:0. Nemška nogometna zveza je zaprla južno tribuno stadiona, ki je med navijači znan kot rumeni zid. Na tem delu stadiona za vrati se lahko zbere kar 25.000 navijačev črno-rumenih. Klub je kazen prejel po incidentih 4. februarja, ko je z južnega dela stadiona proti gostujočim navijačem RB Leipziga letelo ogromno predmetov, tudi kamenje in steklenice. Med navijači Leipziga so bile tudi družine in otroci. Policija je aretirala 28 huliganov, med napadom pa je poškodbe utrpelo 14 ljudi, med njimi štirje policisti.

56.900 gledalcev se je tokrat zbralo na tekmi, ponavadi pa jih je prek 81.000. V 20. minuti je Lukasz Piszczek podel pred vrata, kjer je Jeffrey Bruma nespretnio preusmeril žogo z glavo v lastno mrežo. Na začetku drugega polčasa sta bila natančna še Piszczek in Ousmane Dembele, oba sta zadela z glavo.

21. krog:

AUGSBURG - BAYER LEVERKUSEN 1:3 (0:2)

Kohr 60.; Bellarabi 23., Hernandez 40., 65.

Kampl (Bayer) je igral vso tekmo.

HERTHA - BAYERN 1:1 (1:0)

Ibišević 21.; Lewandowski 96.

Hertha: Jarstein, Pekarik, Langkamp, Brooks, Plattenhardt, Stark, Haraguči (94./Lustenberger), Skjelbred, Darida, Kalou (92./Mittelstädt), Ibišević (87./Esswein).

Bayern: Neuer, Lahm, Hummels, Alaba, Juan Bernat (77./Coman), Kimmich (61./Lewandowski), Vidal (61./Xabi Alonso), Robben, Thiago, Douglas Costa, Müller.

Sodnik: Patrick Ittrich

BORUSSIA (D) - WOLFSBURG 3:0 (1:0)

Bruma 20./ag, Piszczek 48., Dembele 59.

Borussia (D): Bürki, Piszczek, Ginter, Bartra, Schmelzer, Weigl (81./Merino), Castro, Dembele (73./Kagava), Schürrle, Reus (67./Pulisic), Aubameyang.

Wolfsburg: Benaglio, Bruma, Luiz Gustavo, R. Rodriguez, Seguin (34./Didavi), Vieirinha (75./Blaszczykowski), Horn, Gerhardt, Arnold, Malli, Gomez (60./Ntep).

Sodnik: Günter Perl

MAINZ - WERDER 0:2 (0:2)

Gnabry 16., Delaney 23.



HOFFENHEIM - DARMSTADT 2:0 (0:0)

Kramarić 64., 93./11-m



EINTRACHT - INGOLSTADT 0:2 (0:1)

Bregerie 26., Gross 69./11-m

RK: Abraham 34.; Leckie 81.

Hansen (Ingolstadt) je v 56. minuti obranil 11-metrovko Hasebeju.

Danes ob 18.30:

HAMBURGER SV - FREIBURG



Nedelja ob 15.30:

BORUSSIA (M) - RB LEIPZIG



Ob 17.30:

KÖLN - SCHALKE

Lestvica: BAYERN 21 15 5 1 46:13 50 RB LEIPZIG 20 13 3 4 36:20 42 BORUSSIA (D) 21 10 7 4 43:23 37 HOFFENHEIM 21 9 10 2 38:21 37 EINTRACHT 21 10 5 6 25:20 35 HERTHA 21 10 4 7 28:24 34 KÖLN 20 8 8 4 29:18 32 BAYER (L) 21 9 3 9 34:30 30 FREIBURG 20 9 2 9 26:34 29 BORUSSIA (M) 20 7 5 8 22:27 26 SCHALKE 20 7 4 9 24:21 25 MAINZ 21 7 4 10 29:37 25 AUGSBURG 21 6 6 9 19:27 24 WOLFSBURG 21 6 4 11 19:31 22 WERDER 21 5 4 12 26:42 19 HAMBURGER SV 20 5 4 11 19:35 19 INGOLSTADT 21 5 3 13 19:32 18 DARMSTADT 21 3 3 15 14:41 12

