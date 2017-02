Jokerja Pjaca in Dani Alves odločila v Portu

Vardy obdržal Leicester v igri za četrtfinale

22. februar 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 22. februar 2017 ob 22:39

Massimiliano Allegri je povlekel prava asa iz rokava. V igro je poslal Marka Pjaco in Danija Alvesa, ki sta Juventusu priigrala lepo prednost v Portu na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov (0:2).

Stara dama je ostala brez Leonarda Bonuccija, saj ga je klub kaznoval, ker se je zapletel v besedni obračun s trenerjem Allegrijem. Incident se je zgodil ob koncu petkovega srečanja proti Palermu (4:1), vodilni možje kluba pa skupaj s trenerjem enemu izmed stebrov obrambe niso pogledali skozi prste.

Velika neumnost Tellesa

Gostitelji so v 27. minuti ostali le z deseterico na zelenici stadiona Dragao. Alex Telles je prejel dva rumena kartona zaradi spotikanja v razmiku dveh minut. Stara dama je takoj prevzela pobudo. Gonzalo Higuein je nevarno zapretil v 39. minuti, a je bil Iker Casillas zbran. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je Paulo Dybala stresel vratnico.

Pjaca zadel po petih minutah na igrišču

Tudi v drugem polčasu so bili italijanski prvaki precej boljši. Znova sta bila najnevarnejša Dybala in Higuain. V 67. minuti je Allegri povlekel prvo potezo, Juana Cuadrada je zamenjal Marko Pjaca. Pet minut pozneje se je žoga od Miguela Layuna odbila naravnost do Hrvata, ki je z diagonalnim strelom z desno nogo zatresel mrežo.

Allegri imel še drugič srečno roko pri menjavi

Takoj po zadetku je Allegri v igro poslal še Danija Alvesa. Nekdanji branilec Barcelone je bil na igrišču le nekaj sekund, ko je z levo nogo spretno matiral Casillasa po podaji Alexa Sandra z desne strani. Porto je bil nemočen in Sami Khedira je tri minute pred koncem zapravil priložnost še za tretji zadetek, ko je streljal mimo gola.

Minimalna prednost Seville

Nogometaši Seville, ki so v španski ligi na odličnem tretjem mestu, so dobro formo potrdili tudi v obračunu z aktualnimi angleškimi državnimi prvaki, vendar so zmagali le z golom prednosti (2:1), čeprav so poleg gola še trikrat zadeli okvir vrat.

Že v 13. minuti so Andaluzijci zapravili enajstmetrovko, ko je slab strel Joaquina Corree, ki je s preigravanjem tudi priboril udarec z bele točke, obranil Kasper Schmeichel. Zato pa je bil danski vratar nemočen dvanajst minut pozneje. Sergio Escudero je z leve strani pred vrata gostov podal uporabno žogo, v skoku je bil najvišji Pablo Sarabia in s strelom z glavo domače popeljal v vodstvo.

Do konca polčasa so si domačini priigrali še nekaj priložnosti, Leicester pa je v prvih 45 minutah sprožil le en strel.

Mreža gostov se je znova zatresla v 62. minuti. Večino dela je opravil Stevan Jovetić, ki je v kazenskem prostoru našel Correo, Argentinec pa je bil tokrat bolj natančen. Čeprav je imela Sevilla še naprej več od igre, je v 73. minuti Jamie Vardy z bližine znižal izid po podaji Daniela Drinwaterja.

Ranieri: Sevilla dokazala kakovost, mi pa smo bili bolj srčni

"Zavedali smo se, da ima Sevilla boljšo ekipo. Zelo smo trpeli. Oni so dokazali veliko kakovost, mi pa smo bili bolj srčni. Nismo se predali pri zaostanku z 0:2 in zelo sem zadovoljen. Schmeichel je branil sijajno, obranil je tudi strel z enajstih metrov," po porazu ni bil razočaran trener angleških prvakov Claudio Ranieri.

Osmina finala, prve tekme:

PORTO - JUVENTUS 0:2 (0:0)

Pjaca 67., Dani Alves 74.

RK: Telles 27./Porto

Porto: Casillas, Maxi Pereira , Felipe, Marcano , Alex Telles , Danilo Pereira, Herrera , Ruben Neves ( 61./Corona), Brahimi ( 73./Jota), Andre Silva ( 30./Layun), Soares.

Juventus: Buffon, Lichtsteiner ( 73./Dani Alves), Barzagli, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanić, Cuadrado ( 67./Pjaca), Dybala ( 86./Marchisio), Mandžukić, Higuain.

Sodnik: dr. Felix Brych (Nemčija)





SEVILLA - LEICESTER 2:1 (1:0)

Sarabia 25., Correa 62.; Vardy 73.

Correa je v 13. minuti zapravil 11-m.

Sevilla: Sergio Rico, Rami, Lenglet ( 55./Carrico ), Escudero , Mariano, N'Zonzi, Sarabia, Vitolo, Nasri, Jovetić, Correa ( 64./Iborra).

Leicester: Schmeichel, Simpson, Morgan, Huth, Fuchs, Drinkwater, Ndidi, Albrighton ( 88./Amartey), Mahrez, Musa ( 58./Gray), Vardy.

Sodnik: Clement Turpin (Francija)



Povratni tekmi bosta 14. marca.

Odigrano v torek:

MANCHESTER CITY - MONACO 5:3 (1:2)

Sterling 26., Agüero 58., 71., Stones 77., Sane 82.; Falcao 32., 61., Mbappe 40.

Caballero (Man. City) je v 50. minuti ubranil 11-metrovko Falcau.

BAYER LEVERKUSEN - ATLETICO MADRID 2:4 (0:2)

Bellarabi 48., Savić 68./ag; Saul Niguez 17., Griezmann 25., Gameiro 59./11-m, Torres 86.

Kampl (Bayer) je igral vso tekmo, Oblak (Atletico) je bil na klopi.



Povratni tekmi bosta 15. marca.

Odigrano prejšnji teden:

BENFICA - BORUSSIA DORTMUND 1:0 (0:0)

Mitroglou 48.

Ederson (Benfica) je v 58. minuti ubranil 11-metrovko Aubameyangu.

PARIS SG - BARCELONA 4:0 (2:0)

Di Maria 18., 55., Draxler 40., Cavani 72.



Povratni tekmi bosta 8. marca ob 20.45.



REAL MADRID - NAPOLI 3:1 (1:1)

Benzema 18., Kroos 49., Casemiro 54.; Insigne 8.



BAYERN - ARSENAL 5:1 (1:1)

Robben 11., Lewandowski 53., Thiago 56., 63., Müller 88.; Sanchez 30.



Povratni tekmi bosta 7. marca ob 20.45.

