Jokić: Moramo si upati igrati, potem nas bo poljubila tudi sreča

Upa, da bo pri Ufi tudi končal kariero

21. marec 2018 ob 21:16

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO

Nekaj več kot 3.000 km je po zraku iz Ufe do Brda pri Kranju, Bojan Jokić je to pot pred dnevi opravil petič, odkar se je pred dobrim letom preselil v Rusijo. Petkova tekma proti Avstriji bo veliko bližje in Jokiću je kar všeč, da mu ne bo treba leteti.

Na poti v domovino preživi na letalu približno pet ur, dve uri do Moskve in še tri do Ljubljane. Tudi sicer je seveda veliko v zraku, v ruskem prvenstvu so gostovanja daleč. Do Habarovska na skrajnem vzhodu države, kjer domuje klub SKA, ki v tej sezoni prvič igra v prvi ligi, je iz Ufe več kot 5.000 km. Jokić je bil tam sredi oktobra. Še najbližje prestolnici republike Baškirije, ki leži med Volgo in Uralom ne tako daleč od meje s Kazahstanom, pa sta z nekaj manj kot 400 km Perm (Amkar) in Jekaterinburg (Ural), nekoliko dlje je Kazan (Rubin).

"Moje prvo leto v Rusiji je hitro minilo. V Ufi se dobro počutim, prejšnji mesec sem tudi podaljšal pogodbo (do konca junija 2019, op. a.) in upam, da bom tam končal kariero," pravi Jokić, ki je s soigralci trenutno na šestem mestu ruske lige. Nazadnje so v soboto v gosteh premagali četrtouvrščeni Krasnodar in v preostalih sedmih krogih jim morda še uspe napredovati kakšno mesto višje, s čimer bi si zagotovili nastop v kvalifikacijah za Evropsko ligo. Lani so bili sedmi. "Dobro delamo, dobro se postavimo na igrišču in stvari s treningov prenesemo na tekme. Zato tudi ti uspehi."

V klubu igra malo višje na igrišču

Vse bližje je tudi svetovno prvenstvo, ki ga bo čez tri mesece gostila največja država na svetu. "O SP-ju se že veliko piše in govori, tekmovanje bo kmalu tu. Rusija je pripravljena. Igrišča na vseh stadionih so zelo v redu, razmere so dobre, zdaj bo počasi tudi lepše vreme. Nam se žal ni uspelo uvrstiti na SP, bomo pa vseeno spremljali prvenstvo in stiskali pesti za druge reprezentance."

31-letni Kranjčan je v letošnji sezoni dosegel tudi dva zadetka (oba z glavo), kar mu prej ni uspelo dolgih 11 let. "V klubu resda igram malo višje na igrišču kot v reprezentanci in zato pridem tudi v več priložnosti za dosego gola." V majici Slovenije je bil strelec le enkrat - na prijateljski tekmi proti Katarju marca 2010 (4:1). "Seveda upam, da bom še kdaj zadel tudi za reprezentanco," je dejal ob ponedeljkovem zboru na Gorenjskem.



V Celovec po zmago

Potem ko se je selektor Tomaž Kavčič po pogovoru z Boštjanom Cesarjem odločil, da dozdajšnjega kapetana ne bo več klical v izbrano vrsto, je Jokić najstarejši v reprezentanci. Zaradi tega in zaradi dejstva, da je že nekajkrat nosil kapetanski trak, je tudi eden izmed najresnejših kandidatov za novega kapetana: "Ob Birsi sem res najizkušenejši v jati, a o kapetanu bo odločil selektor oziroma slačilnica. Pomembne so dobre igre in izidi, kdo je kapetan, niti ni toliko pomembno. Boštjan je bil pravi in rojen vodja ter zelo dober igralec, ki je veliko dal naši reprezentanci. Pogrešali ga bomo. Upam, da bodo Stožice v torek na tekmi proti Belorusiji polne, da se bomo lahko dostojno poslovili od kapetana."

Cilj pod taktirko novega selektorja bo uvrstitev na evropsko prvenstvo 2020. "V preteklosti smo sami naredili veliko napak. Vsi se moramo dvigniti na najvišjo mogočo raven, da bomo vsi na 100 odstotkih, kot znamo biti. Moramo si upati igrati, potem nas bo poljubila tudi sreča. S selektorjem se dobro poznamo že od prej, z vsakim dnem bo boljše. Tudi vsi novinci so dobrodošli, niso zaman v reprezentanci. Dobro so igrali v klubih, zato jih je selektor vpoklical. Ob tem se je vrnil še Kampl, kar je dobrobit za nas, saj vemo, da je Kevin izvrsten igralec. Mislim, da se bo odlično vključil," je razmišljal Jokić.

Prvi preizkus bo že čez dva dni Avstrija: "Zelo lepo je, da je gostovanje v Celovcu tako blizu. Avstrijci imajo izvrstne posameznike, vendar mislim, da smo mi kot ekipa močnejši. Vse bomo naredili, da zmagamo."

Matej Rijavec