Jokiću ni dovolj klubski preizkus ruskih stadionov: rad bi na SP

22. marec 2017 ob 09:53

Rene Krhin in Bojan Jokić sta bila oktobra med junaki proti Slovaški in Angliji, po dolgem obdobju neigranja v klubu pa je v ponedeljek na Brdo izkušeni branilec pričakovano prišel nekoliko bolje razpoložen kot vezist.

Krhin je namreč še naprej na stranskem tiru pri Granadi, Jokić pa je po selitvi v Rusijo končno začel nabirati igralne minute. "Potem ko smo na začetku oktobra dobili novega trenerja, sem v petih mesecih dobil le eno priložnost za igro. Trener ima v glavi drugačne rešitve in mi je povedal, da nisem v njegovih načrtih. Treniram sicer normalno, bomo videli, kako bo naprej. Poleti se bomo gotovo usedli za mizo, zdaj pa niti ni pravi trenutek, da bi se pogovarjali o tem, ker moramo razmišljati samo o tem, kako si zagotoviti obstanek v ligi," je pojasnil 26-letni nogometaš iz Jakobskega Dola.

Birmingham? Prišlo je do težav in zapletov

Na začetku januarja je bil z eno nogo že v angleškem drugoligašu Birminghamu, kluba sta se že dogovorila o prestopu, ki pa se naposled ni zgodil. "Dogajale so se nekatere stvari, ki jih ne bi rad komentiral. Prišlo je do težav in zapletov, zato sem ostal v Granadi. Povedal pa sem tudi že javno, da se zahvaljujem Birminghamu, trenerju in vsem v klubu, da so pokazali zanimanje zame in me res lepo sprejeli, ko sem bil tam na pogovorih," je dejal Krhin.

Nad vpoklicem v reprezentanco kljub neigranju ni presenečen: "Mislim, da sem na zadnjih tekmah veliko pomagal ekipi in tudi tokrat bom poskušal upravičiti vpoklic, če me bo selektor potreboval. Igralec, ki ne igra, gotovo ni enako pripravljen kot igralec, ki je v polnem ritmu, a sem dobro treniral, tudi dodatno, in želja po igranju je pri meni zelo velika. V mojem položaju je vsaka reprezentančna tekma tudi dobra priložnost, da opozorim nase."

Po začetni skepsi zdaj zadovoljen

Jokić je januarja v pogovoru za MMC presodil, da je največ možnosti, da bi spet igral v Angliji, a je nato prejšnji mesec pristal v ruski ligi pri Ufi, ki je trenutno na visokem petem mestu.

"Tudi ko sem bil z Ufo na pripravah v Alicanteju, sem še vedno čakal na ponudbo iz Anglije. Na koncu sem jo dobil, a je nisem sprejel. Odločil sem se za Rusijo, ki predstavlja zame nekaj novega - nov motiv, novo državo, nov jezik, novo kulturo. Na začetku sem bil malo skeptičen, to je bila zadnja ponudba, ki bi jo sprejel. O Rusiji nisem vedel veliko, bil sem dvakrat v Moskvi, to pa je tudi vse. Zdaj sem zadovoljen, je kar v redu država, hitro sem se privadil. Ruska liga je zelo dobra, dviguje se, čuti se, da se bliža svetovno prvenstvo. Klub resda ni velik, a napreduje. Ko sem prišel v ekipo, je zmagovala, zato trener ni veliko menjal. Priključuje me, za zdaj sem imel malo minutaže, a to se bo v prihodnosti spremenilo," napoveduje. Na zadnjih dveh tekmah, njegovih prvih v ruskem prvenstvu, je igral od 77. oziroma 67. minute.

30-letni Kranjčan je po prekinitvi pogodbe z Villarrealom ob koncu lanskega leta dva tedna treniral s Triglavom, dva tedna pa tudi z Villarrealom, kjer je z nekdanjimi delodajalci ostal v dobrih odnosih: "Fizično sem dobro pripravljen, želel bi si le malo več igranja. So pa to takšne prelomnice v karieri, ki ti dajo samo dodaten elan. V Španiji nisem igral, zato sem moral narediti korak nazaj. Pomembno je, da igraš in si na tržišču."

Pritegnila ga je ambicioznost kluba

Jeziček na tehtnici pri odločitvi za odhod v prestolnico republike Baškirije, ki leži med Volgo in Uralom nedaleč od meje s Kazahstanom, je bil pogovor s trenerjem Sergejem Semakom, dolgoletnim ruskim reprezentantom in pozneje pomočnikom selektorja v ruski izbrani vrsti. Jokić si je z njim nasproti stal leta 2009 na obeh tekmah dodatnih kvalifikacij za SP v Južni Afriki.



"O tem sva se tudi malo pogovarjala in se mi je smejal, češ: 'Takrat si me premagal, zdaj pa bomo videli, kaj bo.' (smeh) Bil je zelo dober igralec in je zelo dober trener. Vidi se, da čuti nogomet, imamo zelo dobre treninge. Želi si napredovanja, tudi pomočnik je zelo dober. Imamo precej mlado ekipo in kar svetlo prihodnost. Ambicioznost kluba me je pritegnila, da sem odšel tja. Presrečni so bili, da sem se odločil priti k njim, lepo so me sprejeli," je razložil Jokić.

Nedeljska tekma kot finale

In kaj pričakuje v nedeljo v Glasgowu? "To je za nas kot finale, za Škote pa res zadnja možnost. Prvih 15 minut bo najtežjih. Nadaljevati moramo tam, kjer smo končali zadnjo tekmo, in jim vsiliti našo igro. Pomembno je, da ne izgubimo, a jaz bi rad zmagal. Prepričan sem, da lahko zmagamo. Vemo pa, da bi nam to odprlo zelo velike možnosti za naprej. Rad bi šel na svetovno prvenstvo, vsi si tega želimo. Sam bom ruske stadione preizkusil že prej, da bom povedal soigralcem, kako je igrati na njih (smeh)."

