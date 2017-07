Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Manchester United se na novo sezono pripravlja v ZDA. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jose Mourinho

O svoji prihodnosti

19. julij 2017 ob 09:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

Pripravljen sem, da v Manchestru ostanem 15 let. Zakaj ne? A moram priznati, da bo to izjemno težko, saj je danes pritisk na trenerje vse večji.

Eno leto žanješ uspeh, naslednje leto ti ne gre in ostaneš brez službe. To se mi je zgodilo v Chelseaju, to se je zgodilo Claudiju Ranieriju v Leicestru, zgodilo se bo tudi drugim. Danes ljudje vse preveč gledajo le kratkoročno.

Jose Mourinho bi na klopi Manchester Uniteda rad ostal kar desetletje in pol. Njegov najdaljši trenerski staž je sicer dobre tri leta, kolikor je bil (prvič) na klopi Chelseaja (2004-2007). Vir: ESPN.

S. J.