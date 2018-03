Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Jose Mourinho

16. marec 2018 ob 18:21

Manchester - MMC RTV SLO

Živ sem. Ne bom pobegnil ali pa izginil zaradi tega, ker sem slišal nekaj žvižgov s tribun. Navijači imajo pravico do svojega mnenja in reakcij.

Sam bi lahko zdaj treniral klub v kakšni drugi državi in bi že imel prvenstvo v žepu. A sem tukaj in ne bom spreminjal svoje mentalitete. Na naslednji tekmi bom prvi stopil iz tunela na igrišče. Ne bojim se svoje odgovornosti. Z vodstvom kluba smo na isti strani. Strinjamo se o vsem. Imam čudovito delo.

Ko sem bil star 20 let, sem bil v nogometu nihče. Zdaj pa sem pri 55 letih to, kar sem. Kar sem dosegel, sem dosegel zaradi dela, talenta in mentalitete.

Trener nogometašev Manchester Uniteda Jose Mourinho, ki se je po izpadu proti Sevilli v Ligi prvakov znašel na udaru kritik, je na petkovi novinarski konferenci pred sobotno tekmo z Brightonom v četrtfinalu Pokala FA branil svoje dosežke na klopi rdečih vragov. Portugalec je novinarjem pripravil 12-minutni monolog.

A. V.