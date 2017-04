Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Anthony Joshua je dobil prestižni dvoboj pred 90.000-glavo množico na Wembleyju in ostal neporažen (19-0). Foto: Reuters Pri boksu moraš ego pustiti pred vrati in nasprotniku izkazati spoštovanje. Poklon Vladimirju Kličku. Anthony Joshua Joshua je takole Klička v 5. rundi prvič spravil na tla. Foto: Reuters Britanec se je v 6. rundi po silovitem Kličkovem krošeju znašel na tleh. Potreboval je kar nekaj časa, da je prišel k sebi, a je dvoboj lahko nadaljeval. Foto: Reuters Dva gentlemana sta se borila med seboj, Anthony je bil pač boljši. Žalostno je, da mi ni uspelo, to sem načrtoval. Toda vsa čast Anthonyju, lahko mu le čestitam. Vladimir Kličko Kličko je po dvoboju priznal, da je bil Joshua pač boljši. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Joshua razveselil 90.000-glavo množico in premagal Klička

Britanec tudi po 19. dvoboju ostaja neporažen

29. april 2017 ob 23:55,

zadnji poseg: 30. april 2017 ob 00:13

Wembley - MMC RTV SLO

Anthony Joshua je na Wembleyju s tehničnim nokavtom v 11. rundi premagal Vladimirja Klička na dvoboju za naslov svetovnega prvaka težkokategornikov po verzijah IBF, IBO in WBA.

Dvoboj pred 90.000-glavo množico je bil precej izenačen, 41-letni Kličko se je povsem enakovredno kosal 14 let mlajšim nasprotnikom, a po aperkatu v 11. rundi se je njegov dvoboj sesul v prah.

Sledila je toča udarcev, ki so Ukrajinca dvakrat spravili na tla, po drugem padcu je sodnik dvoboj prekinil in zmago na veliko navdušenje britanskih športnih navdušencev dodelil domačinu.

Joshua bolje začel dvoboj

Joshua je dvoboj začel bolje, boksal je nekoliko bolj suvereno, Kličko je stavil predvsem na udarce iz protinapada, ki pa se mu niso posrečili. Šele na uvodu 4. runde je presenetil nasprotnika z dvema močnima udarcema z desnico, a Britanec je storil enako na začetku naslednje runde, po seriji udarcev se je Kličko znašel na tleh. Ukrajinec se je sicer hitro pobral, a na tla ringa so padle že prve kaplje krvi. Vseeno se boksarski veteran ni predal, v naslednjih sekundah je Joshuo pošteno zdelal. V 6. rundi ga je nato s krošejem pospravil na tla. 27-letnik je potreboval nekaj časa, da je prišel k sebi, do konca runde se je več ali manj le še branil, Ukrajinčevi udarci so kar deževali!

V 11. rundi padla odločitev

V naslednjih rundah se je tempo nekoliko umiril, oba boksarja sta varčevala moči, udarci v glavo so bili redki, Joshua je nasprotnika večkrat napadel z udarci v telo. Med odmori ga je trener Rob McCracken večkrat spodbudil z besedami, da je Kličko utrujen in da ne zmore več boksati. A tega Ukrajinec v ringu ni (po)kazal. Še naprej se je enakovredno kosal s precej mlajšim Britancem, ki pa je v 11. rundi napadel z vsemi topovi in 41-letnika dvakrat spravil na tla, udarci so prihajali z vseh strani. Sodnik je kmalu zatem dvoboj končal.

Joshua: Ego mora ostati pred vrati

"Kaj naj rečem? Boksal sem 19-krat, 19-krat sem zmagal. Vse to v treh letih in pol. Kot sem že večkrat dejal, nisem perfekten, a vselej se trudim," je po dvoboju dejal navdušeni Joshua, ki v profesionalni karieri ostaja neporažen. Za konec je še dodal: "Pri boksu moraš ego pustiti pred vrati in nasprotniku izkazati spoštovanje. Poklon Vladimirju Kličku."

Naslednji na seznamu Fury?

Takoj zatem je Joshua izzval Tysona Furyja, ki je novembra 2015 premagal Klička, a od tedaj ni več stopil v ring. "Tyson Fury, kje si? Je to to, kar želiš videti? Uživam v boksanju, ljubim ta šport. Vem, da se želi vrniti v ring in spet tekmovati. Rad bi dal 90 tisoč boksarskim navdušencem novo priložnost, da se vrnejo na Wembley in ogledajo novi dvoboj," je še povedal 27-letnik iz Watforda. Fury mu je prek Twitterja že odgovoril: "Zaplešiva!"

Kličko: Danes je zmagal boljši

"Danes je zmagal boljši. Wembley je krasno prizorišče za naš šport. Dva gentlemana sta se borila med seboj, Anthony je bil pač boljši. Žalostno je, da mi ni uspelo, to sem načrtoval. Toda vsa čast Anthonyju, lahko mu le čestitam," pa je po dvoboju dejal Kličko, ki ima prek klavzule v pogodbi sicer zagotovljen re-match z Joshuo. Za Klička je bil to sicer že drugi zaporedni poraz.

Mitja Lisjak