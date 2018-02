Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Nashvilla so po zmagi nad New York Islandersi v Brooklynu na lestvici Zahodne konference smuknili tik pod vrh. Foto: AP Vso tekmo smo bili zelo zbrani. Velikokrat smo sprožili proti golu nasprotnika, plošček smo večkrat popeljali povsem do mreže. Priigrali smo si veliko priložnosti, ki pa so večinoma ostale neizkoriščene. V zadnji tretjini nam je le uspelo izenačiti izid, obenem se je z nekaj neverjetnimi obrambami izkazal tudi Rinne. Roman Josi Takole je vratar Islandersov Jaroslav Halak prejel zmagoviti zadetek po strelu Romana Josija. Foto: AP Dallas je z 2:1 premagal New York Rangerse, tekmo je v zadnji tretjini odločil Martin Hanzal. Foto: Reuters Edmontonov vratar Cam Talbot je ob zmagi svoje ekipe nad Tampa Bayem (6:2) ubranil 32 strelov nasprotnika. Pri gostiteljih je blestel Connor McDavid, ki je prvič v karieri zabil kar štiri gole, v statistiko je vpisal še podajo za zadetek Leona Draisaitla. Foto: Reuters Dodaj v

Josi odločil poslastico v Brooklynu

Edmonton se je znesel nad Tampa Bayem

6. februar 2018 ob 08:18

Brooklyn - MMC RTV SLO

Hokejisti Nashvilla so v noči s ponedeljka na torek v Ligi NHL v gosteh premagali New York Islanderse. Srečanje je v podaljšku odločil Roman Josi.

27-letni Švicar je v 4. minuti podaljška začel akcijo za zadetek, sprejel je povratno podajo Nicka Bonina in ob drugi vratnici zadel nebranjeno mrežo za končno zmago s 5:4.

V prvi tretjini kar pet zadetkov

Tekma je bila izjemno zanimiva, že v prvi tretjini je padlo kar pet zadetkov, eden več v mreži gostov. John Tavares je Islanderse v igri z igralcem več popeljal v vodstvo, a je Kevin Fiala z dvema zadetkoma poskrbel za prvi preobrat na tekmi. Za drugega sta se med strelce vpisala Ryan Pulock in Casey Cizikas. Prvi je Nashvillovega vratarja Pekko Rinneja premagal z natančnim projektilom z desne strani, drugi je zadel iz bližine po bliskovito izpeljanem protinapadu.

Johansen izenačil 43 sekund pred koncem

Na začetku druge tretjine so Islandersi povedli s +2, Nick Leddy je s strelom iz zapestja zadel za 4:2, a so se gostje še enkrat vrnili. Najprej je Calle Jarnkrok še pred koncem druge tretjine prepolovil zaostanek iz bližine po odbitem ploščku pred vrati, 43 sekund pred koncem rednega dela je podaljšek s strelom iz zapestja z leve strani izsilil Ryan Johansen. V podaljšku je o zmagovalcu odločil Josi.

Josi: Ostali smo zelo zbrani

"Vso tekmo smo bili zelo zbrani. Velikokrat smo sprožili proti golu nasprotnika, plošček smo večkrat popeljali povsem do mreže. Priigrali smo si veliko priložnosti, ki pa so večinoma ostale neizkoriščene. V zadnji tretjini nam je le uspelo izenačiti izid, obenem se je z nekaj neverjetnimi obrambami izkazal tudi Rinne," je bil po tekmi zadovoljen mož odločitve Josi, ki ga je Nashville leta 2008 na naboru Lige NHL izbral kot 38. igralca.

Liga NHL, tekme 5. februarja:

NY ISLANDERS - NASHVILLE * 4:5

TORONTO - ANAHEIM 7:4

DALLAS - NY RANGERS 2:1

EDMONTON - TAMPA BAY 6:2

* - v podaljšku

Vzhodna konferenca:

TAMPA BAY LIGHTNING 53 36 14 3 75 BOSTON BRUINS 50 31 11 8 70 TORONTO MAPLE LEAFS 55 31 19 5 67 WASHINGTON CAPITALS 52 30 17 5 65 NEW JERSEY DEVILS 51 27 16 8 62 PITTSBURGH PENGUINS 54 29 22 3 61 COLUMBUS BLUE JACKETS 52 27 21 4 58 NEW YORK ISLANDERS 54 26 22 6 57 ------------------------------------- PHILADELPHIA FLYERS 52 24 19 9 57 CAROLINA HURRICANES 53 24 21 8 56 NEW YORK RANGERS 53 25 23 5 55 FLORIDA PANTHERS 50 22 22 6 50 DETROIT RED WINGS 51 21 22 8 50 MONTREAL CANADIENS 53 22 25 6 50 OTTAWA SENATORS 51 17 25 9 43 BUFFALO SABRES 52 14 29 9 37

Zahodna konferenca:

VEGAS GOLDEN KNIGHTS 52 35 13 4 74 NASHVILLE PREDATORS 51 32 12 7 71 WINNIPEG JETS 53 31 13 9 71 ST. LOUIS BLUES 54 32 19 3 67 DALLAS STARS 54 31 19 4 66 SAN JOSE SHARKS 52 28 16 8 64 LOS ANGELES KINGS 52 28 19 5 61 MINNESOTA WILD 52 28 19 5 61 ------------------------------------- COLORADO AVALANCHE 51 28 19 4 60 CALGARY FLAMES 52 26 18 8 60 ANAHEIM DUCKS 54 25 19 10 60 CHICAGO BLACKHAWKS 52 24 20 8 56 EDMONTON OILERS 51 23 24 4 50 VANCOUVER CANUCKS 52 21 25 6 48 ARIZONA COYOTES 52 12 31 9 33

Tekme 6. februarja:

BUFFALO - ANAHEIM

PITTSBURGH - VEGAS

CAROLINA - PHILADELPHIA

COLUMBUS - WASHINGTON

OTTAWA - NEW JERSEY

DETROIT - BOSTON

FLORIDA - VANCOUVER

ST. LOUIS - MINNESOTA

WINNIPEG - ARIZONA

CHICAGO - CALGARY

COLORADO - SAN JOSE

Mitja Lisjak