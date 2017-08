Jovetić v Monaco kot menjava za Mbappeja

Mbappe v PSG za 180 milijonov evrov

29. avgust 2017 ob 20:38

Monaco - MMC RTV SLO, STA

Francoski nogometni prvak Monaco se je okrepil s črnogorskim reprezentantom Stevanom Jovetićem, ki je nazadnje igral za Inter.

27-letni Jovetić je s klubom podpisal štiriletno pogodbo, prišel pa je kot menjava za Kyliana Mbappeja, ki naj bi bil tik pred megalomanskim prestopom v PSG.

Jovetić je v svoji karieri igral v Srbiji za Partizana, v Italiji za Fiorentino in Inter, v Angliji za Manchester City in v Španiji za Sevillo. Monaco in Inter nista razkrila, koliko je vreden prestop napadalca, francoski mediji pa poročajo o znesku okrog 10 milijonov evrov.

"Zelo vesel sem, da sem tu. AS Monaco je velik klub, ki je v prejšnji sezoni igral v polfinalu Lige prvakov in osvojil francoski pokal. V ekipi so odlični igralci, zato sem izbral Monaco," je ob prestopu dejal Jovetić.

PSG bo za Mbappeja odštel 180 milijonov evrov

PSG in Monaco naj bi bila dogovorjena za prestop Mbappeja, ki bo Parižane stal 180 milijonov evrov plus bonuse. S tem bi Mbappe postal drugi najdražji prestop v nogometni zgodovini za Brazilcem Neymarjem, za katerega so prav tako pri PSG-ju katalonski Barceloni na začetku meseca odšteli rekordnih 222 milijonov evrov.

Höwedes pred vrati Juventusa

Medtem pa je italijanski nogometni prvak Juventus tik pred podpisom pogodbe z nemškim branilcem Benediktom Höwedesom, ki mora v sredo opraviti še zdravniški pregled. Nemški branilec bo v sezoni 2017/18 za Torinčane igral kot posojen nogometaš Schalkeja 04. Juventus bo za posojo plačal 3,5 milijona evrov, po koncu pa ga lahko odkupi za dodaten milijon in pol evrov. Juventus pa zapušča Kwadwo Asamoah, ki se za štiri milijone evrov seli h Galatasarayu.

A. V.