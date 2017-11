Jubilejna 20. zmaga Jansruda, Kline 19.

Svetovni prvak Guay zaradi bolečin v hrbtu ni nastopil

26. november 2017 ob 20:04,

zadnji poseg: 26. november 2017 ob 23:44

Lake Louise - MMC RTV SLO

Norvežan Kjetil Jansrud je v Lake Louisu zmagal na prvem superveleslalomu v tej sezoni. Boštjan Kline je bil 19., točke je osvojil tudi Martin Čater za 23. mesto.

Za Jansruda je to jubilejna 20. zmaga v svetovnem pokalu, deseta v superveleslalomu in tretja na tem prizorišču. Pred tremi leti je v Lake Louisu dobil tako smuk kot superveleslalom. V pretekli sezoni dobitnik malega kristalnega globusa v tej disciplini je bil najhitrejši tudi na vseh vmesnih časih.

Drugo mesto je z 28 stotinkami zaostanka zasedel Avstrijec Max Franz, tretje pa njegov rojak Hannes Reichelt, ki je zaostal še štiri stotinke več. Za njima sta se zvrstila še dva Norvežana, Aleksander Aamodt Kilde in Aksel Lund Svindal.

Svetovni prvak iz St. Moritza, Kanadčan Erik Guay, zaradi bolečin v hrbtu ni štartal. Zmagovalec sobotnega smuka, Švicar Beat Feuz, je končal na 12. mestu. Drugouvrščeni s smuka Matthias Mayer je odstopil.

Napaki v spodnjem delu proge

Kline je nastopil s štartno številko 6 med Reicheltom in Jansrudom, a je naredil preveč napak za vidnejšo uvrstitev.

"Tekmo so otežile razmere. Snežilo je, pihal je veter, deževalo je, bila je tudi prekinitev zaradi megle. Tako Boštjan kot Martin sta naredila napako v spodnjem delu proge. Boštjan je bil do tam deveti, kar smo pričakovali in kjer mislimo, da je lahko. Lahko smo veseli, da se je izvlekel iz tiste napake in osvojil nekaj točk. Nismo razočarani, a daleč od tega, da bi bili zadovoljni," je dejal trener Peter Pen.

Karavana ostaja v Severni Ameriki. Ob koncu prihodnjega tedna bo v Beaver Creeku trojni spored s petkovim superveleslalomom, sobotnim smukom in nedeljskim veleslalomom.

Končni vrstni red: 1. K. JANSRUD NOR 1:30,76 2. M. FRANZ AVT +0,28 3. H. REICHELT AVT 0,32 4. A. A. KILDE NOR 0,41 5. A. L. SVINDAL NOR 0,52 6. C. INNERHOFER ITA 1,05 7. D. PARIS ITA 1,10 8. P. FILL ITA 1,15 9. V. KRIECHMAYR AVT 1,16 10. J. FERSTL NEM 1,17

12. B. FEUZ ŠVI 1,35 19. B. KLINE SLO 1,75 23. M. ČATER SLO 2,11 38. K. KOSI SLO 2,96 46. T. DEBELAK SLO 3,55

Odstop: Mayer, Ligety; ni štartal: Guay





Svetovni pokal (po treh tekmah): 1. K. JANSRUD NOR 145 točk 2. B. FEUZ ŠVI 122 3. A. L. SVINDAL NOR 105 4. M. FRANZ AVT 104 5. F. NEUREUTHER NEM 100 6. A. A. KILDE NOR 90 7. P. FILL ITA 82 8. M. MAYER AVT 80 . H. KRISTOFFERSEN AVT 80 10. H. REICHELT AVT 72 ... 35. B. KLINE SLO 18 41. M. ČATER SLO 14

