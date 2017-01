Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Maja Vtič v skupnem seštevku zaseda 10. mesto. Foto: MMC RTV SLO/M. R. Sorodne novice V Zau slavje Japonke Juki Ito Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Juki Ito v Zau dobila še drugo tekmo

Najboljša Slovenka spet Ema Klinec

21. januar 2017 ob 09:00,

zadnji poseg: 21. januar 2017 ob 10:26

Zao - MMC RTV SLO

Japonka Juki Ito je v domačem Zau dobila še drugo tekmo za svetovni pokal, rojakinjo Saro Takanaši na drugem mestu je premagala za vsega osem desetink.

Vse bolj napeto je v boju za veliki kristalni globus, saj je Itova na zadnjih štirih tekmah osvojila kar 380 točk in zaostanek za Takanašijevo zmanjšala na 83 točk. Na oder za zmagovalke je stopila še Norvežanka Maren Lundby.



Vseh šest Slovenk je osvojilo točke, najuspešnejša je bila Ema Klinec, ki je osvojila šesto mesto. Rep deseterice je ujela tudi obolela Maja Vtič.

Končni vrstni red: daljave točke 1. J. ITO JAP 100,0/94,5 227,0 2. S. TAKANAŠI JAP 99,5/94,5 226,2 3. M. LUNDBY NOR 100,0/92,0 221,1 4. M. MALSINER ITA 97,0/96,0 219,4 5. K. ALTHAUS NEM 92,0/96,0 213,3 6. E. KLINEC SLO 94,5/95,5 211,7 7. C. VOGT NEM 101,5/90,5 210,8 8. I. AVAKUMOVA RUS 91,5/93,0 201,0 9. K. IVABUČI JAP 96,0/92,0 198,9 10. M. VTIČ SLO 86,0/94,0 196,3 ... 12. Š. ROGELJ SLO 88,0/90,5 193,5 19. E. LOGAR SLO 87,5/86,0 175,8 20. N. KRIŽNAR SLO 87,5/85,5 174,0 21. U. BOGATAJ SLO 86,5/86,0 167,4 Po 10. tekmi (od 19): 1. S. TAKANAŠI JAP 815 točk 2. J. ITO JAP 732 3. M. LUNDBY NOR 517 4. I. AVAKUMOVA RUS 454 5. D. IRASCHKO AVT 410 6. E. KLINEC SLO 390 7. K. ALTHAUS NEM 356 8. C. VOGT NEM 327 9. J. SEIFRID. AVT 309 10. M. VTIČ SLO 260 ... 16. Š. ROGELJ SLO 146 23. N. KRIŽNAR SLO 74 30. U. BOGATAJ SLO 51 35. E. LOGAR SLO 36

S. J.