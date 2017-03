Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Klemen Bauer je na strelišču zgrešil trikrat. Foto: BoBo Sorodne novice Slovenki hitro končali nastope v Južni Koreji Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Julian Eberhard z ničlo do zmage

Na zasledovalno tekmo le Bauer

3. marec 2017 ob 10:55,

zadnji poseg: 3. marec 2017 ob 12:18

Pjongčang - MMC RTV SLO

Avstrijec Julian Eberhard je v Pjongčangu prepričljivo dobil šprint biatloncev za svetovni pokal.

Na progi je bil hiter, na strelišču pa natančen, saj je bil med redkimi, ki je podrl vseh 10 tarč. Drugo mesto je osvojil Američan Lowell Bailley (+40,7), ki je pri 35 letih v življenjski formi. Tretji pa je bil najboljši biatlolonec zadnjih let Martin Fourcade (+45,7), ki je moral teči dva kazenska kroga.

Od Slovencev se je na zasledovalno tekmo uvrstil le Klemen Bauer, ki je zgrešil tri strele. Z zaostankom dobrih dveh minut je osvojil 48. mesto.

Slovenski trener Tomaš Kos je Bauerjev nastop ocenil: "V leže je storil nepotrebno napako, saj so bili ostali štirje streli v center. Veter je danes sigurno vplival na razplet. Ravno, ko je prišel na strelišče, je zapihalo. Škoda, da sta šla stoje dva strela mimo. Bilo bi precej bolje, če bi šel samo eden. Menim, da je tega sposoben. Na treningih strelja zelo zanesljivo. Lahko bi osvojil vsaj kakšne točke in imel boljše izhodišče za jutrišnje zasledovanje. Tekaško je bil dobro razpoložen. Trije zgrešeni streli pa so vseeno preveč, kljub temu, da so imeli tudi drugi danes težave. Tekma je bila sicer dobra."'

Šprint (M): * 1. J. EBERHARD AVT 23:11,1 (0) 2. L. BAILEY ZDA +40,7 (0) 3. M. FOURCADE FRA 45,4 (2) 4. D. LANDERTINGER AVT 48,1 (1) 5. E. LESSER NEM 50,3 (1) 6. D. WINDISCH ITA 54,1 (1) 7. S. WIESTNER ŠVI 1:02,3 (1) 8. S. EDER AVT 1:05,5 (2) 9. E. GARANIČEV RUS 1:06,3 (2) 10. A. PRIMA UKR 1:07,7 (0) ... 48. K. BAUER SLO 2:11,8 (3) 74. M. DOVŽAN SLO 3:02,2 (3) 95. R. TRŠAN SLO 3:53,3 (4) 99. L. OBLAK SLO 4:28,4 (3) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Moški (20/25): 1. M. FOURCADE FRA 1.068 2. A. ŠIPULIN RUS 708 3. S. SCHEMPP NEM 673 4. J. T. BOE NOR 621 5. J. EBERHARD AVT 573 ... 44. K. BAUER SLO 125 93. L. OBLAK SLO 6 100. M. DRINOVEC SLO 2

S. J.