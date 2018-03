Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Nikola Jurčević se po 14 letih vrača na klop Dinama. Foto: EPA Dodaj v

Jurčević bo reševal krizo zagrebškega Dinama

Cvitanović odstopil po polomu proti Lokomotivi

12. marec 2018 ob 20:25

Zagreb - MMC RTV SLO

Nikola Jurčević je novi trener zagrebškega Dinama. Ekipa iz Maksimirja je spomladi izgubila kar trikrat, kaplja čez rob pa je bil sobotni polom proti Lokomotivi z 1:4.

51-letni strateg je že bil trener Zagrebčanov med letoma 2003 in 2004, v zadnjih 12 letih pa je bil med drugim pomočnik Slavena Bilića pri hrvaški reprezentanci.

V soboto je bil Dinamo neprepoznaven proti mestnemu tekmecu Lokomotivi, dvakrat sta zadela Lirim Kastrati in Lovro Majer. To je bil prvi poraz Dinama na 28. medsebojni tekmi. Modri so na zadnjih dveh tekmah prejeli kar osem zadetkov, toliko jih pred tem niso na enajstih tekmah.

Po tekmi je trener Mario Cvitanović odstopil. "To je zame najbolj mučen dan ne le v moji trenerski ali igralski karieri, ampak v celotnem življenju. Moja moralna obveza in moja odločitev sta dokončni - moram odstopiti! Igralci se morajo "resetirati", čustveno napolniti in nato osvojiti prvenstvo in pokal. Če sem edini krivec, lahko streljate po meni. Čas bo pokazal, kaj vse je vplivalo na te dogodke. Upam, da bom lahko prvi, ki bo Dinamu čestital za osvojeno prvenstvo," je poudaril Cvitanović.

A. G.