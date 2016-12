Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jure Košir

24. december 2016 ob 07:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Menim, da je bil ta spor nepotreben, v nepravem trenutku, ko bi morali Tino počastiti kot šampionko in jo pozdraviti na zadnji vožnji. Velika škoda je, da se je to zgodilo.

Pri nas se še ne zavedamo, da je šport neke vrste zabava, "entertainment", in da je treba plačati. Toda pri nas tega še ne razumemo. Pri nas je težko sprejemljivo tudi to, da je treba kupiti vstopnico za pomembno nogometno tekmo. V Angliji plačajo za vstopnico 500 evrov, pri nas pa kličejo za zastonj vstopnico. Na žalost pri nas še vedno vse deluje balkansko. Majhni smo in vsak pozna nekoga.

Jure Košir je poudaril, da morajo športniki razmišljati o prodoru na mednarodni trg, v Sloveniji pa ne znamo ceniti šampionov, Ekipa.

