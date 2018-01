Jure Vnuk: Ekipa je dovolj kakovostna, da lahko premaga vse tekmece

Tomaž Vnuk zavrnil namige, da je šlo za sorodstveno pomoč

17. januar 2018 ob 16:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Tivoliju imata glavno besedo brata Vnuk. Jure je postal trener SŽ-ja Olimpije in prepričan je, da lahko dvigne ritem igre in tudi osvoji naslov državnega prvaka.

26. aprila 1995 sta brata Vnuk zrežirala zmago na Jesenicah s 5:1, Tomaž je dosegel dva zadetka, Jure pa je z zadetkom za 3:1 po sijajnem protinapadu močno prevesil tehtnico na stran Olimpije. Ljubljančani so se veselili prvega naslova v samostojni Sloveniji in prvega po enajstih letih. Za navijače zeleno-belih je bil to eden izmed najbolj nepozabnih trenutkov.

V uvodnih treh letih slovenskega prvenstva so zmaji vedno izgubili sedmo finalno tekmo v Tivoliju in tudi v četrtem finalu je kazalo že zelo slabo, saj so izgubili uvodni dve tekmi in zaostajali tudi na tretji. Prva brata Vnuk sta z Edom Kastelicem poskrbela za velik preobrat in naslov Olimpije s 4:2 v zmagah.

Prejeli so dve jeseniški lekciji

Zdaj sta združila moči, ko je Olimpija v zelo neugodnem položaju. Na šestih derbijih z Jeseničani je petkrat izgubila. Na zadnjih dveh derbijih so zmaji delovali kot razbita vojska (2:6 in 2:7). Do konca rednega dela Alpske lige ima Olimpija le še sedem tekem, trenutno je na šestem mestu.

Ni šlo za nepotizem

Po zadnjem derbiju v Podmežakli so se v SŽ-ju Olimpiji odločili za trenersko menjavo, namesto Andreja Brodnika je člansko ekipo prevzel Jure Vnuk, ki je bil do zdaj v klubu trener mlajših selekcij. Danes se je predstavil medijem po treningu v Tivoliju.

"Kar dolgo sem se odločal in dvakrat premislil, ker se res izpostavljam. Ni bilo nepotizma, prej obratno, saj se počutim bolj oškodovanega, kot pa da bi mi brat priskrbel položaj. V profesionalnem športu sem že bil in prepričan sem, da lahko naredim dober rezultat," je o svoji novi službi dejal mlajši Vnuk, ki je zmaje že vodil v Salzburgu. Rdeči biki so bili v nedeljo boljši s 4:1.

Med člani vodil le eksotične ekipe

Ima tudi nekaj izkušenj s članskimi ekipami, čeprav bolj eksotičnimi: s klubom v Turčiji in z makedonsko reprezentanco. "Počutim se zrelega, drugače tega ne bi prevzel. A ne mislite, da v mlajših kategorijah delo ni odgovorno. Dobro sem ga opravil in imamo nekaj zelo dobrih letnikov," je dodal Jure Vnuk, ki se zaveda, da se nekaj let ni dobro delalo z mlajšimi kadri in trenutno se to pozna tudi pri članih.

Zahteva spoštovanje, disciplino in odgovornost

Ob zadnjih predstavah zmajev ni bilo čutiti veliko optimizma, a novi trener ima načrt: "Spoštovanje je treba dvigniti na višjo raven. To je prva tema, druga je disciplina na in ob igrišču, tretja pa odgovornost. To bom strogo zahteval. Sem zmagovalen tip in ne bi stopil v to garderobo, če ne bi verjel, da lahko dosežem zmage. Tu bo velik preporod pri pristopu, pri treningih in tekmah, pričakujem pa tudi dobre izide."

Z Jeseničani vsaj enakovredni

O ciljih je sprva govoril bolj na splošno. Končnica Alpske lige in finale državnega prvenstva ne bi smela biti vprašljiva. Ob izzivu, da se finale zmaguje, ne pa samo igra, je vendarle še dodal: "Zmagali bomo. Ta ekipa je dovolj kakovostna, da lahko premaga vse, kar ji stoji nasproti. Nič drugega ne morete pričakovati."

"Mislim, da smo vsaj enakovredni z Jeseničani. Morda smo celo boljši. Malenkosti v pristopu niso dale pravega mozaika in celostna podoba ekipe ni bila prava. Vse tekme v letošnji sezoni sem si ogledal, zdaj pa sem dobil glavno besedo," je razmišljal novi trener.

Olimpija je pod vodstvom Brodnika igrala le na tri napade, ob koncu derbijev celo z dvema napadoma. "Moderen hokej se igra na štiri napade. Vem, da Jeseničani igrajo z vsemi igralci, čeprav so na derbijih v Ljubljani nekajkrat večino tekmi igrali le s tremi. Našli bomo formulo, da se jim postavimo po robu. Če ne s štirimi, pa s tremi napadi. Lahko igramo s štirimi krilnimi pari in s tremi centri. Našel bom formo, da bomo ritem igre močno dvignili," je poudaril Jure Vnuk, ki je še v soboto gledal derbi, v nedeljo pa je bil že na avtobusu za Salzburg v vlogi glavnega trenerja: "Za vse nas je bil to šok. Noč po derbiju na Jesenicah in po tekmi v Salzburgu je bila neprespana."

Tomaž Vnuk iskal drugačen karakter pri trenerju

Predsednik kluba Tomaž Vnuk, na tej funkciji bo še ostal, čeprav še vedno potekajo dogovori z glavnim pokroviteljem o prevzemu predsedniškega mesta, je pojasnil, da so menjavo iskali znotraj kluba.

"Naslednika smo iskali znotraj kluba. To je bilo najbolj pošteno do vseh. In smo ga tudi našli. Podprlo ga je strokovno vodstvo oziroma svet, ki ga sestavljajo trenerji, ima pa tudi mojo podporo. Mislim, da smo odločitev o zamenjavi sprejeli pravočasno. Iščemo dober odziv znotraj ekipe, iščemo drugačen karakter, kar Jure je," je pojasnil Tomaž Vnuk.

O tem, kaj po menjavi pričakuje od ekipe, pa je dejal: "Boljšo, hitrejšo, bolj konkretno Olimpijo s hitrejšimi odločitvami. Fizična pripravljenost je le izgovor za slabe odločitve, ekipa je trenirala dobro, imeli pa smo najtežji urnik v ligi." Dozdajšnjemu trenerju Brodniku so ponudili delo z mlajšimi, a si je še vzel čas za razmislek.

Jure Vnuk ima dveletno pogodbo, dodali so aneks

Tudi Tomaž Vnuk je zavrnil namige, da je šlo za sorodstveno pomoč: "Jure Vnuk ima v klubu pogodbo še za dve leti, dodali smo le aneks za člansko ekipo. S to odločitvijo se je postavil na prepih, do tega trenutka je imel precej gotovo službo, pri članih pa vemo, kako to je. Jure Vnuk je imel v klubu položaj zagotovljen kot trener mlajših selekcij. Zato sem ga prej prikrajšal za položaj, kot pa mu ga omogočil."

Predsednik o okrepitvah ne želi preveč govoriti: "Ne bi govoril o okrepitvah, ampak o dopolnitvah igralskega kadra, saj imamo precej težav s poškodbami. Nekaj igralcev želimo preizkusiti. O tujcih še ne razmišljamo. Dva cilja sta še pred nami. Imamo še štiri tekme do začetka olimpijskih iger, nato dolg premor in še zadnje tri tekme rednega dela Alpske lige. Moramo se pripraviti na končnico in seveda tudi na končnico državnega prvenstva."

Predsednik je še poudaril, da ima novi trener popolno podporo. Ildar Rahmatulin (vodil je Olimpijo v prvi sezoni Lige Ebel), Igor Beribak, Andrej Hebar starejši in Dušan Lepša so ga podprli.

Olimpija se je uvrstila v polfinale državnega prvenstva, potem ko je še drugič napolnila mrežo Maribora (16:1). Ljubljančani se bodo pomerili s Triglavom. Jeseničani, ki so bili v četrtfinalu prosti, se bodo srečali s Celjani.

Četrtfinale, povratne tekme:

SŽ OLIMPIJA - Maribor

16:1 (6:0, 5:1, 5:0)

Selan 4., 28., 37., Orehek 6., 36., Zajc 6., Ulamec 8., 15., Čepon 17., 42., Grahut 28., 51., Zorko 34., 44., 52., Č. Snoj 56.; Flajs 26.



TRIGLAV - Playboy Slavija

6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Terlikar 12., Grošelj 18., 51., Jenko 29., Hočevar 30., Zupan 37.; Bohinc 14.



ECE CELJE - MK Bled

6:4 (2:0, 3:2, 1:2)

Prve tekme:

MARIBOR - SŽ OLIMPIJA

2:15 (1:1, 1:5, 0:9)

MK BLED - ECE CELJE

0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

PLAYBOY SLAVIJA - TRIGLAV

0:8 (0:1, 0:5, 0:2)



SIJ ACRONI JESENICE so že v polfinalu.





Polfinale, prvi tekmi, 29. januarja:

TRIGLAV - SŽ OLIMPIJA



ECE CELJE - SIJ ACRONI JESENICE

A. G.