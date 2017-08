Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sorodne novice "Povratnik" Gatlin zasenčil slovo le tretjega Bolta Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Justin Gatlin

6. avgust 2017 ob 12:12

London - MMC RTV SLO, STA

Žalostno, da so bili žvižgi glasnejši kot navijanje. Vem, da predstavljam slab lik, ker je Usain heroj. Ker je to senzacionalno. To me ne moti. Ampak lepo vas prosim.

Nikoli o nikomur ne govorim ničesar slabega. V intervjujih vedno spodbujam tekmece. Ne vem, od kod ta opredelitev zlobnega fanta.

Zmagovalec teka na sto metrov na svetovnem prvenstvu v Londonu Justin Gatlin se po naslovu prvaka ni mogel izogniti vprašanj o tem, kako komentira žvižge s tribun olimpijskega štadiona. Pri jemanju prepovedanih poživil so Gatlina pač prevečkrat ujeli in se je dvakrat vrnil po odsluženih kaznih, drugič leta 2010, ko je bila osemletna kazen namesto dosmrtne še skrajšana na polovico za obljubljeno sodelovanje pri obsežni dopinški preiskavi.

Fikret Foluhar