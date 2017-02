Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Justyna Kowalczyk je dobila tudi oba šprinta med tekmo, tako da je osvojila 130 točk za svetovni pokal. Foto: EPA Sorodne novice Video: Anamarija Lampič suvereno do prve zmage! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Justyna Kowalczyk slavila po treh letih

Edina Slovenka Alenka Čebašek 16.

4. februar 2017 ob 11:45

Pjongčang - MMC RTV SLO

Poljakinja Justyna Kowalczyk se je po treh letih spet veselila zmage za svetovni pokal, tokrat je bila najboljša v Pjongčangu.

34-letnica je na prizorišču naslednjih olimpijskih iger dobila tekmo v dvojnem zasledovanju. V

okrnjeni konkurenci je prvo zasledovalko Elizabeth Stephen ugnala za 56 sekund.

Točke so osvojile prav vse tekmovalke, ki so štartale. Na progo se jih je podalo 30, 29 pa jih je prišlo do cilja. Edina Slovenka Alenka Čebašek je z zaostankom skoraj treh minut osvojila 16. mesto.

Dvojno zasledovanje, 15 km (Ž): 1. J. KOWALCZYK POL 43:54,7 2. E. STEPHEN ZDA +56,0 3. M. IŠIDA JAP 1:14,8 4. C. PATTERSON ZDA 1:21,4 5. M. NORDSTRÖM ŠVE 1:22,3 6. A. MEDVEDEVA RUS 1:29,3 7. A. SVENDSEN NOR 1:35,8 8 E. SCHICHO NEM 1:41,7 9 S.-O. SLIND NOR 1:51,6 10. J. KOBAJAŠI JAP 1:55,9 ... 16. A. ČEBAŠEK SLO 2:53,2 Dvojno zasledovanje, 30 km (M): 1. P. SEDOV RUS 1:18:49,6 2. D. STOCK NOR +22,5 3. M. RUNDGREEN NOR 42,1 4. K. GLAVACKI RUS 42,1 5. G. ERIKSSON ŠVE 46,8 6. K. JOŠIDA JAP 47,1 7. A. UTKIN RUS 49,0 8 N. HOFFMAN ZDA 1:06,2 9 S. PATTERSON ZDA 1:28,4 10. M.-L. NYENGET NOR 1:44,7 Ženske (23/32): 1. H. WENG NOR 1.531 2. K. PARMAKOSKI FIN 1.215 3. I. F. OESTBERG NOR 1.199 4. S. NILSSON ŠVE 1.099 5. J. DIGGINS ZDA 782 29. A. LAMPIČ SLO 174 49. K. VIŠNAR SLO 88 53. V. FABJAN SLO 77 56. A. ČEBAŠEK SLO 65 111. E. UREVC SLO 1 Moški (23/32): 1. M. J. SUNDBY NOR 1.348 2. S. USTJUGOV RUS 1.004 3. M. HEIKKINEN FIN 792 4. A. HARVEY KAN 712 5. M. HELLNER ŠVE 648 128. M. ŠIMENC SLO 9

S. J.