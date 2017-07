Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Kaja Juvan v zadnjih dveh tednih osvojila dva prestižna naslova. Foto: TZS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Juvanova evropska mladinska prvakinja

Kostjukova popustila v odločilnem nizu

30. julij 2017 ob 15:20

Klosters - MMC RTV SLO

Kaja Juvan, ki je v Wimbledonu osvojila naslov med dvojicami, je postala mladinska evropska prvakinja do 18 let. V finalu je v Klostersu premagala 15-letno Ukrajinko Marto Kostjuk s 6:3, 1:6 in 6:4 po uri in 45 minutah.

Najobetavnejša slovenska igralka je sijajno začela in povedla s 5:0, Ukrajinka je nato nanizala tri igre, a je Juvanova nato uspešno zaključila uvodni niz. V drugem nizu je Kostjukova, ki je januarja v Melbournu presenetljivo osvojila Odprto prvenstvo Avstralije, prevladovala in z dvema brejkoma izenačila na 1:1 v nizih.

V odločilnem nizu je bila prva nosilka in tretja mladinka sveta preveč nervozna. Naredila je številne neizsiljene napake. V peti igri je izgubila začetni udarec. Juvanova je imela pri vodstvu s 5:2 že dve zaključni žogi, ki pa ju ni unovčila, nato pa je v deseti igri zaključila dvoboj.

A. G.