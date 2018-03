Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Gianluigi Buffon in Massimiliano Allegri na novinarski konferenci na Wembleyju. Juventus je leta 2015 in 2017 igral v finalu Lige prvakov, zdaj pa je pred težko nalogo, da se prebije v četrtfinale. Foto: Reuters Mauricia Pochettina je zelo prizadela smrt kapetana Fiorentine Davideja Astorija, za katerega se je zanimal, ko je bil še trener Southamptona. Z njim se je pred petimi leti srečal na triurnem kosilu. Pochettino je bil trener Espanyola, ko je avgusta 2009 na podoben način na poletnih pripravah umrl njegov varovanec Dani Jarque. Foto: Reuters Sorodne novice Po zastreljani 11-m Higuaina Tottenham iz Torina z 2:2 Dodaj v

Juve na Wembleyju brez Mandžukića, je pa pripravljen Higuain

Pochettino: Če bomo uživali, bomo igrali najbolje, kar znamo

6. marec 2018 ob 21:59

London - MMC RTV SLO

Juventus bo v sredo tekmo Lige prvakov proti Tottenhamu odigral brez poškodovanega Maria Mandžukića, v začetni postavi pa naj bi bil Gonzalo Higuain, ki je tik pred zdajci pozdravil gleženj.

Argentinski napadalec je na prvem srečanju osmine finala v Torinu zadel dvakrat, ob tem pa zastreljal še 11-metrovko, nato pa so Londončani z goloma Harryja Kana in Christiana Eriksena nadomestili zaostanek z 0:2 in se domov vrnili z zelo ugodnim izidom 2:2. Pet dni pozneje si je Higuain na mestnem derbiju proti Torinu poškodoval gleženj in odtlej ni več igral. Z ekipo je začel trenirati v ponedeljek.

Mandžukić je v soboto proti Laziu (0:1) šel v boj kljub bolečinam v stegenski mišici, zdaj pa je za Ligo prvakov izgubljen. Poškodovana sta tudi Cuadrado in Federico Bernardeschi. V napadu stare dame naj bi začela Higuain in Paulo Dybala.

Lloris: Ne smemo igrati na remi

Pri Tottenhamu, ki je v skupinskem delu tekmovanja premagal Real in Borussio Dortmund, je poškodovan branilec Toby Alderweireld. Kaznovan je Serge Aurier. Četrtouvrščena ekipa Premier lige je že 17 tekem brez poraza v vseh tekmovanjih. "Moramo se počutiti svobodno. Borili se bomo, in če bomo ob tem še uživali, bomo igrali najbolje, kar znamo. V tem primeru imamo možnosti," pred obračunom na Wembleyju poudarja trener Mauricio Pochettino.

"Smo v dobri formi, psihično in fizično močni. Ne smemo pa niti pomisliti, da bi igrali na remi. Tako bi bili lahko hitro v težavah, saj je Juventus izkušeno moštvo. Najbolje bo, če od začetka igramo ostro," dodaja vratar Hugo Lloris.



Allegri: Tottenhamu moramo vzeti žogo

Njegov kolega na nasprotni strani Gianluigi Buffon pravi: "Tottenham je zelo napadalna ekipa, rad igra na moč in včasih proti njemu nimaš veliko priložnosti. Napredovala bo tista ekipa, ki bo bolje izkoristila priložnosti. Moje najboljše tekme so bile vedno tiste, na katere sem se zelo dobro pripravil in ko sem čutil malce jeze in želel postoriti stvari tako, kot najbolje znam."

Trener Massimiliano Allegri poudarja naslednje: "Tehnično moramo biti veliko boljši kot na prvi tekmi, še posebej v drugem polčasu. Tottenham rad drži žogo in kroži z njo, to moramo preprečiti. Igrati moramo zelo mirno in potrpežljivo ter se predvsem dobro braniti. V napadu bomo imeli dovolj prostora in dovolj priložnosti."

Osmina finala, povratni tekmi, sreda ob 20.45:

TOTTENHAM - JUVENTUS 2:2

MANCHESTER CITY - BASEL 4:0

V odebeljenem tisku sta izida prvih tekem.

M. R.