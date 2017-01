Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tomas Rincon je novi nogometaš Juventusa. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Juventusu za prestop Rincona odštel osem milijonov evrov

Pri stari dami bo igral do leta 2020

3. januar 2017 ob 12:14

Torino - MMC RTV SLO/STA

Juventus je v zimskem prestopnem roku svoje vrste okrepil s Tomasom Rinconom. Venezuelski vezist v Torino prihaja iz Genoe.

28-letni nogometaš je z aktualnim italijanskim prvakom pogodbo podpisal do leta 2020, njegov prestop k stari dami pa naj bi bil vreden osem milijonov evrov. K Genoi je prišel poleti 2014, ko je kot prost igralec odšel iz Hamburga. V Nemčiji je bil pet let. Preden je prišel v Evropo, je v domovini igral za Deportivo Tachiro in Zamoro.

Rincon je tudi venezuelski reprezentant. Za izbrano vrsto je odigral 81 tekem, ni pa se še vpisal med strelce. Juve v italijanski ligi vodi. Pred Romo ima s tekmo manj štiri točke naskoka. Genoa je v Serie A 12.

T. J.