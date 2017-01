Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 9 glasov Ocenite to novico! Paulo Dybala je že v 10. minuti zatresel mrežo Milana. Foto: EPA Jose Maria Callejon je z glavo takole popeljal Napoli v polfinale. Foto: EPA Sorodne novice Zadnji mesec ni bil po okusu Iličića: pobira le drobtinice Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Juventus izločil Milan - v polfinalu ga čaka Napoli

Insigne s prostega strela dvakrat zadel prečko

24. januar 2017 ob 23:55,

zadnji poseg: 25. januar 2017 ob 22:45

Neapelj - MMC RTV SLO

Na derbiju četrtfinala italijanskega pokala je Juventus premagal Milan z 2:1 in se bo v polfinalu srečal z Napolijem. Stara dama je sijajno začela, a v drugem delu precej popustila.

Vodilna ekipa Serie A je povedla v 10. minuti, ko je Juan Cuadrado s peto v kazenskem prostoru našel Paula Dybalo, ki je z močnim strelom z desnico zatresel mrežo. V 21. minuti je Juraj Kucka pred kazenskim prostorom podrl Kwadwa Asamoaha. Žogo si je nastavil Miralem Pjanić in jo z 20 metrov poslal pod prečko, Gianluigi Donnarumma je bil nemočen.

Milan, ki je bil v prvem polčasu nemočen, je znižal v 53. minuti. Carlos Bacca je zadel z volejem z levico. V naslednji minuti je Manuel Locatelli pokosil Dybalo in prejel drugi rumeni karton. Gostitelji so bili do konca tekme z igralcem več precej bolj nevarni, a niso uspeli povišati vodstva.



Callejon odločil v Neaplju

Jose Maria Callejon je v 71. minuti z edinim zadetkom na srečanju odločil četrtfinalno tekmo med Napolijem in Fiorentino, za katero je Josip Iličić igral od 75. minute. Španec je mrežo zatresel z glavo po podaji Marka Hamšika. Napoli je januarja dobil vseh pet tekem.

Gostje so najbolje igrali na začetku obeh polčasov, a je dobro branil Pepe Reina. Na drugi strani se je v prvem polčasu po prostih strelih Lorenza Insigneja in Callejona izkazal tudi Ciprian Tatarusanu. Strel prvega je preusmeril v prečko. Insigne je tudi v 63. minuti s prostega strela zadel prečko.

Iličić opazen ob koncu tekme

Obe ekipi sta igrali z vsemi najboljšimi. Iličić, ki od 18. decembra še ni začel tekme v prvi postavi, je četrt ure pred koncem zamenjal Urugvajca Sebastiana Cristofora. Poskusil je z dvema streloma od daleč in iz kota poslal predložek, po katerem je z glavo nevarno streljal Carlos Sanchez.

"Sezone ni začel s takšno učinkovitostjo kot lani. Ko ti nekaj ne uspeva, se zaupanje vase in odločnost zmanjšata. Moramo mu pomagati. Trenutno ni na najvišji ravni, a je igralec, ki ostaja zelo pomemben za nas," je že pred tekmo o Iličiću povedal trener Fiorentine Paulo Sousa.





Italijanski pokal, četrtfinale:

NAPOLI - Fiorentina 1:0 (0:0)

Callejon 71.

RK: Hysaj 90.; Olivera 94.

Iličić (Fiorentina) je igral od 75. minute.

JUVENTUS - Milan 2:1 (2:0)

Dybala 10., Pjanić 21.; Bacca 54.

RK: Locatelli 54./Milan

Juventus: Neto, Barzagli, Bonucci, Rugani, Asamoah, Pjanić, Khedira, Cuadrado, Dybala (67./Alex Sandro), Mandžukić, Higuain.

Milan: Donnarumma, Abate (64./Pašalić), Zapata, Romagnoli, Antonelli, Kucka, Locatelli, Bertolacci (91./Honda), Suso, Bacca (80./Deulofeu), Bonaventura.

Sodnik: Massimiliano Irrati

Torek, 31. januarja, ob 20.45:

INTER - LAZIO

(Handanović)

Sreda, 1. februarja, ob 20.45:

ROMA - CESENA

M. R.