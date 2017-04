Juventus ne bo smel pustiti morskim psom, da zavohajo kri

Neymar: Uspelo nam je enkrat, lahko nam uspe tudi drugič

18. april 2017 ob 20:55

Barcelona/Monte Carlo - MMC RTV SLO/Reuters

Lahko Barcelona po PSG-ju spet pripravi "nemogoče" in izloči še Juventus? "Cilj je doseči pet golov. Moramo napadati in napadati. Ko malce zadihamo, moramo spet v napad," pravi trener Luis Enrique.

V sredin povratni dvoboj četrtfinala Lige prvakov bo Barca na Camp Nouu krenila z zaostankom z 0:3 s prve tekme. Enrique poziva navijače, naj znova ustvarijo "divje" vzdušje, takšno, kot je prejšnji mesec njegovim varovancem dalo krila ob neverjetni zmagi s 6:1 nad Parižani.

"Če bomo dosegli prvi gol, bo drugega dosegel Camp Nou, tretji pa bo prišel sam. Navijači bodo imeli novo priložnost, da uživajo v zgodovinskem večeru. Do 95. minute moramo biti enotni," je dejal na torkovi novinarski konferenci.

Po poškodbi se vrača Javier Mascherano, Enrique pa bo v primerjavi z obračunom v Torinu lahko računal na Sergia Busquetsa, ki je prejšnji teden manjkal zaradi kartonov. "To je vedno odlična novica. Busquets je eden izmed najbolj taktično inteligentnih igralcev in za nas ključni mož," je povedal Enrique. Kapetan Andres Iniesta dodaja, da bo morala Barcelona za uspeh odigrati najboljšo tekmo sezone.



"Sposobni smo ustvariti nov preobrat. Uspelo nam je enkrat, lahko nam uspe tudi drugič. Nimamo česa izgubiti," je optimist tudi Neymar, ki je bil z dvema zadetkoma in podajo režiser izjemne končnice v osmini finala.

Dybala bo lahko igral

Juventusov napadalec Paulo Dybala, ki je prejšnji torek zadel dvakrat, si je v soboto ob zmagi nad Pescaro z 0:2 poškodoval gleženj, a je že okreval in bo lahko igral. "Moramo biti zbrani in brez strahu. Nogometaši Barcelone so kot morski psi, ki zavohajo kri in te pokončajo. Moramo jih zadržati čim dlje od svojega gola," je poudaril branilec stare dame Giorgio Chiellini.

Trener Massimiliano Allegri je napovedal kvečjemu eno menjavo v začetni postavi in dodal: "Odigrati moramo podobno kot v Torinu in ne misliti samo na obrambo. Pokazati moramo lucidnost, hladnokrvnost in tehniko. Poskušati moramo doseči zadetek. Barca ima šibke točke v obrambi, ki jih poznamo. Rezultati iz preteklosti nas ne strašijo, saj bo to tekma zase. Prepričan sem, da bo tudi sodnik na visoki ravni."

Na drugem sredinem dvoboju bo Monaco gostil Borussio Dortmund. V Nemčiji so le dan po napadu na avtobus Borussie Francozi zmagali s 3:2. Nogometaši Borussie tedaj z glavo razumljivo niso bili povsem pri tekmi, v soboto pa so v Bundesligi premagali Eintracht s 3:1.

Četrtfinale, povratni tekmi, sreda ob 20.45:

MONACO - BORUSSIA (D) 3:2

Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)

BARCELONA - JUVENTUS 0:3

Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)

V odebeljenem tisku sta izida prvih tekem.

M. R.