Juventus odštel 40 milijonov evrov za Bernardeschija

Podpisal petletno pogodbo

24. julij 2017 ob 18:11

Torino - MMC RTV SLO

Federico Bernardeschi bo kariero nadaljeval pri šestkratnemu zaporednemu italijanskemu prvaku Juventusu, ki je zanj odštel 40 milijonov evrov.

Italijanski krilni igralec je že prispel v Torino, kjer bo po opravljenem zdravniškem pregledu podpisal petletno pogodbo, na podlagi katere bo na sezono prejemal štiri milijone evrov. Zadržal bo dres s številko 10, enako je imel v svoji lasti tudi pri Fiorentini. Za izbrano vrsto je odigral devet tekem in dosegel en gol. Lani je bil član azzurrov na evropskem prvenstvu v Franciji.

Finalist Lige prvakov je v svoje vrste zvabil že številne nove igralce, med drugim Wojciecha Szczesnyja iz Arsenala in Mattia De Sciglia iz Milana. Klub pa so zapustili Leonardo Bonucci, Kingsley Coman (dokončno je postal član Bayerna) in Dani Alves.

A. G.