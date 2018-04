Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Juventus je v derbiju 30. kroga premagal Milan s 3:1. Veselje se lahko začne. Foto: Reuters Pozdrav vratarjev. Foto: Reuters Napoli je remiziral s Sassuolom. Foto: Reuters Dodaj v

Juventus po spodrsljaju Napolija do štirih točk prednosti

Napoli le remiziral

31. marec 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 31. marec 2018 ob 22:32

Neapelj - MMC RTV SLO

Potem ko je Napoli le remiziral s Sassuolom (1:1), je Juventus z zmago na derbiju 30. kroga nad Milanom s 3:1 prišel do štirih točk prednosti v boju za naslov italijanskega prvaka.

Trenutni prvak iz Torina je izkoristil lepo priložnost in prišel je do štirih točk prednosti pred glavnim tekmecem iz Neaplja.

Stara dama je povedla že v osmi minuti, ko je od daleč mojstrsko streljal Paulo Dybala. Po golu so se Milančani prebudili, pripravili so si nekaj priložnosti, do izenačujočega gola so prišli v 36. minuti, ko je po podaji iz kota z glavo zabil Leonardo Bonucci.

Milan je držal korak z gostitelji vse do 79. minute. Po odličnem predložku Samija Khedire je Juan Cuadrado matiral vratarja Milana z glavo. Slabih deset minut pozneje je Khedira prejel lepo podajo (podal mu je Dybala) na robu kazenskega prostora, žogo pa je poslal v desni levi kot.

Avtogol rešil Napoli

Napoli je bil na pragu poraza, senzacijo na stadionu Mapei pa je v končnici tekme preprečil nogometaš Sassuola Rogerio, ki je žogo poslal v lastno mrežo.

Matteo Politano je dosegel prvi gol, in to že v 22. minuti. Politano je prišel do odbitka v kazenskem prostoru, žogo pa je poslal v levi spodnji kot.

V vrstah Napolija je lahko najbolj razočaran Lorenzo Insigne, imel je nekaj odličnih priložnosti, a jih ni izkoristil. Najbližje golu je bil v 38. minuti, ko je bil sam pred vratarjem, streljal je iz prve, Andrea Consigli pa se je izkazal z obrambo.

30. krog:

JUVENTUS - MILAN 3:1 (1:1)

Dybala 8.. Cuadrado 79., Khedira 87.; Bonucci 28.

Juventus: Buffon, Barzagli, Benatia, Chiellini, Lichtsteiner (46./Douglas Costa), Khedira, Pjanić (76./Betancour), Matuidi (61./Cuadrado), Asamoah, Dybala, Higuain.

Milan: G. Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia (76./Montolivo), Bonaventura, Suso, Andre Silva (65./Kalinić), Calhanoglu (80./Cutrone).

Sodnik: Paolo Silvio Mazzoleni



BOLOGNA - ROMA 1:1 (1:0)

Pulgar 18.; Džeko 76.

LAZIO - BENEVENTO 6:2 (1:1)

Immobile 19., 68., Caicedo 60., de Vrij 66., Leiva 83., Alberto 91./11-m; Cataldi 23., Guilherme 51.

RK: Puggioni 9./Benevento

FIORENTINA - CROTONE 2:0 (1:0)

Simeone 3., Chiesa 62.

RK: Capuano 57./Crotone

INTER - VERONA 3:0 (2:0)

Icardi 1., 49., Perišić 13.

RK: Nicolas 91./Verona

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

GENOA - SPAL 1:1 (1:0)

Lapadula 30.; Lazzari 60.

RK: Vicari 29./Spal

Lapadula (Genoa) je v 6. minuti zapravil 11-m.

CAGLIARI - TORINO 0:4 (0:0)

Falque 61., Ljajić 65., Ansaldi 79., Obi 88.

ATALANTA - UDINESE 2:0 (0:0)

Petagna 68., Masiello 74.

Iličić (Atalanta) ni bil v ekipi.

CHIEVO - SAMPDORIA 2:1 (0:1)

Castro 62., Heternaj 79.; Quagliarella 26./11-m.

Birsa je vstopil v igro v 74. min, Cesar (oba Chievo) je bil na klopi. Belec (Sampdoria) je bil na klopi.

SASSUOLO - NAPOLI 1:1 (1:0)

Politano 22.; Rogerio 80./ag

Lestvica: JUVENTUS 30 25 3 2 70:16 78 NAPOLI 30 23 5 2 64:20 74 ROMA 30 18 6 6 50:24 60 INTER 29 16 10 3 50:21 58 LAZIO 30 17 6 7 73:39 57 MILAN 29 15 5 9 42:35 50 ATALANTA 29 13 8 8 45:31 47 SAMPDORIA 29 13 5 11 48:45 44 FIORENTINA 29 12 8 9 40:33 44 TORINO 29 9 12 8 41:37 39 BOLOGNA 30 10 5 15 35:42 35 UDINESE 29 10 3 16 38:44 33 GENOA 29 8 7 14 22:30 31 CAGLIARI 29 8 5 16 27:48 29 CHIEVO 29 7 7 15 27:48 28 SASSUOLO 29 7 7 15 19:49 28 SPAL 30 5 11 14 29:51 26 CROTONE 29 6 6 17 27:52 24 HELLAS VERONA 29 6 4 19 25:59 22 BENEVENTO 29 3 1 25 21:69 10

D. S.